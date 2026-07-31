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В Самаре наградили регионы-лидеры ПФО и УФО в сфере развития экспорта - РИА Новости, 31.07.2026
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20:05 31.07.2026
В Самаре наградили регионы-лидеры ПФО и УФО в сфере развития экспорта

В Самаре наградили регионы-лидеры ПФО и УФО в области развития экспорта

© РИА Новости / Юрий СтрелецЦеремония награждения регионов, показавших лучшие результаты в развитии экспортной деятельности и внедрении инструментов поддержки несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ)
Церемония награждения регионов, показавших лучшие результаты в развитии экспортной деятельности и внедрении инструментов поддержки несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Церемония награждения регионов, показавших лучшие результаты в развитии экспортной деятельности и внедрении инструментов поддержки несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Регионы-лидеры ПФО и УФО в сфере развития экспорта наградили в Самаре в рамках межокружного совещания, информирует Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).
"31 июля в Самаре состоялось межокружное совещание, посвященное реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах Приволжского и Уральского федеральных округов", - сообщает РЭЦ.
"В рамках пленарного заседания прошла церемония награждения регионов, показавших лучшие результаты в развитии экспортной деятельности и внедрении инструментов поддержки несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ)", - добавляет центр.
Так, лидерами по количеству внедренных лучших региональных практик развития и поддержки ННЭ стали управленческие команды по развитию экспорта Республики Башкортостан и Свердловской области. С победой в номинации их поздравил директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Андрей Миронов.
За эффективное внедрение Регионального экспортного стандарта по итогам 2025 года были отмечены Министерство промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия и Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Награды представителям регионов вручил Председатель правления Росэксимбанка (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) Петр Засельский.
Наивысшие результаты по направлению "Экспортная деятельность" Национального рейтинга состояния инвестиционного климата АСИ продемонстрировали управленческие команды по развитию экспорта Нижегородской и Свердловской областей. Награждение провели Главный федеральный инспектор Самарской области Михаил Феоктистов и советник департамента по вопросам экономической и социальной политики аппарата полномочного представителя Президента РФ в УФО Сергей Кравченко.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на цифровой платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"). На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанк и Школа экспорта РЭЦ.
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