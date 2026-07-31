В Самаре наградили регионы-лидеры ПФО и УФО в сфере развития экспорта

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Регионы-лидеры ПФО и УФО в сфере развития экспорта наградили в Самаре в рамках межокружного совещания, информирует Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).

"31 июля в Самаре состоялось межокружное совещание, посвященное реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах Приволжского и Уральского федеральных округов", - сообщает РЭЦ.

"В рамках пленарного заседания прошла церемония награждения регионов, показавших лучшие результаты в развитии экспортной деятельности и внедрении инструментов поддержки несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ)", - добавляет центр.

Так, лидерами по количеству внедренных лучших региональных практик развития и поддержки ННЭ стали управленческие команды по развитию экспорта Республики Башкортостан и Свердловской области. С победой в номинации их поздравил директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Андрей Миронов.

За эффективное внедрение Регионального экспортного стандарта по итогам 2025 года были отмечены Министерство промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия и Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Награды представителям регионов вручил Председатель правления Росэксимбанка (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) Петр Засельский.

Наивысшие результаты по направлению "Экспортная деятельность" Национального рейтинга состояния инвестиционного климата АСИ продемонстрировали управленческие команды по развитию экспорта Нижегородской и Свердловской областей. Награждение провели Главный федеральный инспектор Самарской области Михаил Феоктистов и советник департамента по вопросам экономической и социальной политики аппарата полномочного представителя Президента РФ в УФО Сергей Кравченко.