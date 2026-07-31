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Журова считает, что Дзюбе будет непросто решиться завершить карьеру - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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15:39 31.07.2026
Журова считает, что Дзюбе будет непросто решиться завершить карьеру

Журова: Дзюбе может быть непросто принять решение о завершении карьеры

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкАртем Дзюба
Артем Дзюба - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Артем Дзюба. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-капитан сборной России по футболу Артем Дзюба находится в статусе свободного агента с момента завершения сезона-2025/26 после истечения срока контракта с "Акроном".
  • Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова считает, что Дзюбе может быть непросто принять решение о завершении карьеры в 37 лет.
  • Журова допускает, что команды второго по силе дивизиона российского футбола могли бы предложить контракт Дзюбе, но вопрос в том, интересно ли это ему.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости допустила, что находящемуся без клуба экс-капитану сборной России по футболу Артему Дзюбе может быть непросто принять решение о завершении карьеры.
Дзюбе 37 лет, он находится в статусе свободного агента с момента завершения сезона-2025/26, когда истек срок его контракта с "Акроном". За клуб из Тольятти форвард выступал на протяжении двух сезонов, присоединившись к команде в сентябре 2024 года перед закрытием трансферного окна. Агент игрока Леонид Гольдман в середине июля заявлял РИА Новости, что его клиент заслужил право очень избирательно подходить к выбору команды для продолжения карьеры.
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"Тут решать ему и клубам, он же не 18-летний парень, который не может найти команду. Понятно, что есть возрастные ограничения, и команды понимают это. Дзюбе сейчас 37, и для спортсмена это серьезный возраст, но какие-то команды все равно еще могут взять его, хотя нужно помнить об условиях личного контракта, - может быть, его еще это не устраивает и какие-то моменты не сходятся", - сказала Журова.
"Если не найдет новый клуб, судьба сама его выведет на что-то другое. Думаю, он может выступать не только как футболист, может быть и около футбола, и без него. Это очень непросто, особенно когда ты успешен и тебя все знают, - принять решение и уйти. Тем более не так давно ты был в сборной и у тебя все было хорошо. Как обстоятельства сложатся, так и будет. Если в РПЛ команды не будет, он пойдет в Первую лигу, что ли? Нет, конечно", - отметила она.
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Собеседница агентства допускает, что команды второго по силе дивизиона российского футбола могли бы предложить контракт Дзюбе. "Но вопрос: а ему-то это надо? Он не в каждую команду пойдет даже в премьер-лиге. Это игрок, который вправе выбирать, - сам решит, что ему хочется. В любом случае это один из самых успешных и узнаваемых футболистов в России", - резюмировала Журова.
Дзюба - воспитанник московского "Спартака". В разные годы он также выступал за томскую "Томь", "Ростов", петербургский "Зенит", тульский "Арсенал", турецкий клуб "Адана Демирспор", московский "Локомотив" и тольяттинский "Акрон". Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На клубном уровне нападающий с "Зенитом" по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды завоевал Кубок страны.
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ФутболСпортРоссияТольяттиСветлана ЖуроваАкронГосдума РФАдана ДемирспорАртём ДзюбаАкрон (Тольятти)ЗенитСпартак МоскваРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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