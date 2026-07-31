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СМИ: главком ВСУ запретил штурмовым полкам пополнять личный состав - РИА Новости, 31.07.2026
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СМИ: главком ВСУ запретил штурмовым полкам пополнять личный состав

"Украинская правда": Драпатый запретил штурмовым полкам пополнять личный состав

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый запретил украинским штурмовым полкам пополнять личный состав.
  • Штурмовые полки лишились возможности пополнять личный состав в батальонах резерва и через привлечение новых мобилизованных.
  • В частях штурмовых полков ВСУ появились опасения скорого расформирования соединений после смены главкома.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый запретил украинским штурмовым полкам пополнять личный состав, в частях боятся расформирования, пишет издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в ВСУ.
"Штурмовые полки сухопутных войск получили распоряжение нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о приостановлении пополнения людьми", - говорится в материале на сайте издания.
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Как заявили журналистам четыре независимых источника в штурмовых войсках ВСУ, они лишились возможности пополнять личный состав в батальонах резерва, а также через привлечение новых мобилизованных. Единственная возможность пополнения рядов "штурмовиков" - возвращение в часть бежавших в "самоволку".
Как отмечает "Украинская правда", по некоторым данным, ряд штурмовых полков ВСУ имели личную протекцию экс-главкома ВСУ Александра Сырского, благодаря чему могли без ограничений расширять штат и набирать новобранцев. Сейчас же, после смены главкома, в частях появились опасения скорого расформирования штурмовых соединений, заявили источники украинских журналистов.
Парламент Украины 16 июля утвердил 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах страны начались митинги в его поддержку, а также акции против занимавшего тогда пост главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 22 июля подписал указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого вместо Сырского.
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