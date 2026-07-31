Как заявили журналистам четыре независимых источника в штурмовых войсках ВСУ, они лишились возможности пополнять личный состав в батальонах резерва, а также через привлечение новых мобилизованных. Единственная возможность пополнения рядов "штурмовиков" - возвращение в часть бежавших в "самоволку".

Как отмечает "Украинская правда", по некоторым данным, ряд штурмовых полков ВСУ имели личную протекцию экс-главкома ВСУ Александра Сырского, благодаря чему могли без ограничений расширять штат и набирать новобранцев. Сейчас же, после смены главкома, в частях появились опасения скорого расформирования штурмовых соединений, заявили источники украинских журналистов.

Парламент Украины 16 июля утвердил 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах страны начались митинги в его поддержку, а также акции против занимавшего тогда пост главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 22 июля подписал указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого вместо Сырского.