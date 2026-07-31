Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске двух человек арестовали за организацию незаконных сим-боксов - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:31 31.07.2026
В Челябинске двух человек арестовали за организацию незаконных сим-боксов

В Челябинске мать и сына арестовали за организацию незаконных сим-боксов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое жителей Москвы арестованы за организацию незаконных сим-боксов в арендованных квартирах в Челябинске.
  • Сим-боксы использовались для анонимных мошеннических звонков, рассылки спама и сообщений о террористических угрозах.
  • В результате обысков изъяты 4 сим-бокса, мобильные устройства, около 150 сим-карт, портативные компьютеры и средства видеосвязи.
ЧЕЛЯБИНСК, 31 июл - РИА Новости. Двое жителей Москвы арестованы за организацию в квартирах в Челябинске незаконных сим-боксов, с которых осуществлялись анонимные мошеннические звонки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ РФ.
По данным пресс-службы, двое уроженцев Москвы обеспечили работу незаконных абонентских терминалов пропуска трафика в арендованных жилых помещениях в Челябинске, дистанционно их координируя. Каналы связи позволяли анонимно совершать звонки, рассылать спам и мошеннические сообщения, кроме того, осуществлялись массовые сообщения о террористических угрозах.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
СК возбудил дело против 11 человек, обслуживавших сим-боксы в Москве
13 июля, 16:22
Установлено, что действия фигурантов охватывали весь цикл: от организации работы сим-боксов и пополнения балансов абонентских номеров до их нелегального распространения и оказания услуг по регистрации интернет-аккаунтов на указанные номера.
"Оперативниками УФСБ России по Челябинской во взаимодействии с сотрудниками регионального МВД выявлена и пресечена противоправная деятельность преступной группы. В результате проведенных обысковых мероприятий из незаконного оборота изъяты 4 сим-бокса, мобильные устройства, порядка 150 сим-карт различных операторов сотовой связи, портативные компьютеры и средства видеосвязи. Лица задержаны, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Как сообщает региональное СУСК, в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 274.3 УК России (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика), обвинение предъявлено обоим участникам - это 54-летняя мать и сын.
SIM-бокс - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
СМИ: мошенникам могут закрыть доступ к покупке сим-боксов в России
29 июля, 00:22
 
ПроисшествияРоссияМоскваЧелябинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала