В Челябинске двух человек арестовали за организацию незаконных сим-боксов

Краткий пересказ от РИА ИИ Двое жителей Москвы арестованы за организацию незаконных сим-боксов в арендованных квартирах в Челябинске.

Сим-боксы использовались для анонимных мошеннических звонков, рассылки спама и сообщений о террористических угрозах.

В результате обысков изъяты 4 сим-бокса, мобильные устройства, около 150 сим-карт, портативные компьютеры и средства видеосвязи.

ЧЕЛЯБИНСК, 31 июл - РИА Новости. Двое жителей Москвы арестованы за организацию в квартирах в Челябинске незаконных сим-боксов, с которых осуществлялись анонимные мошеннические звонки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ РФ.

По данным пресс-службы, двое уроженцев Москвы обеспечили работу незаконных абонентских терминалов пропуска трафика в арендованных жилых помещениях в Челябинске , дистанционно их координируя. Каналы связи позволяли анонимно совершать звонки, рассылать спам и мошеннические сообщения, кроме того, осуществлялись массовые сообщения о террористических угрозах.

Установлено, что действия фигурантов охватывали весь цикл: от организации работы сим-боксов и пополнения балансов абонентских номеров до их нелегального распространения и оказания услуг по регистрации интернет-аккаунтов на указанные номера.

"Оперативниками УФСБ России по Челябинской во взаимодействии с сотрудниками регионального МВД выявлена и пресечена противоправная деятельность преступной группы. В результате проведенных обысковых мероприятий из незаконного оборота изъяты 4 сим-бокса, мобильные устройства, порядка 150 сим-карт различных операторов сотовой связи, портативные компьютеры и средства видеосвязи. Лица задержаны, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.