В Брянске закрыли частный детсад, где ребенок получил сотрясение мозга

Краткий пересказ от РИА ИИ В Брянске воспитанник частного детского сада получил сотрясение мозга.

Прокуратура выявила в детском саду нарушения санитарно-эпидемиологических требований и пожарной безопасности.

Суд приостановил деятельность детского сада до устранения нарушений.

БРЯНСК, 31 июл – РИА Новости. Суд приостановил работу частного брянского детского сада, где ребенок получил сотрясение мозга и были выявлены многочисленные нарушения, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.

СУСК России по Брянской области возбудило уголовное дело после того, как воспитанник частного детсада в Брянске получил сотрясение мозга. Проверка региональной прокуратуры выявила в работе индивидуального предпринимателя, руководившего учреждением, нарушения санитарно-эпидемиологических требований и пожарной безопасности, после чего в суд был подан иск о приостановлении его деятельности до устранения выявленных нарушений.

"Судом удовлетворено ходатайство прокурора… о принятии обеспечительных мер по исковому заявлению о приостановке деятельности по уходу за детьми со стороны индивидуального предпринимателя, руководившего частным детским садом, до устранения выявленных нарушений", - рассказали агентству в прокуратуре.