Рейтинг@Mail.ru
В Брянске закрыли частный детсад, где ребенок получил сотрясение мозга - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 31.07.2026
В Брянске закрыли частный детсад, где ребенок получил сотрясение мозга

Суд приостановил работу брянского детсада, где ребенок получил сотрясение мозга

© Фото : Прокуратура Московской областиСотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Прокуратура Московской области
Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Брянске воспитанник частного детского сада получил сотрясение мозга.
  • Прокуратура выявила в детском саду нарушения санитарно-эпидемиологических требований и пожарной безопасности.
  • Суд приостановил деятельность детского сада до устранения нарушений.
БРЯНСК, 31 июл – РИА Новости. Суд приостановил работу частного брянского детского сада, где ребенок получил сотрясение мозга и были выявлены многочисленные нарушения, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
СУСК России по Брянской области возбудило уголовное дело после того, как воспитанник частного детсада в Брянске получил сотрясение мозга. Проверка региональной прокуратуры выявила в работе индивидуального предпринимателя, руководившего учреждением, нарушения санитарно-эпидемиологических требований и пожарной безопасности, после чего в суд был подан иск о приостановлении его деятельности до устранения выявленных нарушений.
"Судом удовлетворено ходатайство прокурора… о принятии обеспечительных мер по исковому заявлению о приостановке деятельности по уходу за детьми со стороны индивидуального предпринимателя, руководившего частным детским садом, до устранения выявленных нарушений", - рассказали агентству в прокуратуре.
Отмечается, что принятое решение было передано судебным приставам к немедленному исполнению, и в настоящее время частное дошкольное учреждение закрыто.
Девочка в детском саду - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В московском детсаду уволили сотрудницу, силой укладывавшую ребенка спать
10 февраля, 14:48
 
ПроисшествияРоссияБрянская областьБрянск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала