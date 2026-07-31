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Рейтинг одобрения Фаража опустился до рекордно низкого уровня - РИА Новости, 31.07.2026
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11:38 31.07.2026
Рейтинг одобрения Фаража опустился до рекордно низкого уровня

Рейтинг одобрения главы Reform UK Фаража упал до минимума с выборов 2024 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНайджел Фараж
Найджел Фараж - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Найджел Фараж . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рейтинг одобрения лидера партии Reform UK Найджела Фаража опустился до рекордно низкого уровня с момента проведения всеобщих выборов в Великобритании в 2024 году.
  • Рейтинг поддержки действующего премьер-министра Великобритании и лидера Лейбористской партии Энди Бернема составил +19, опередив всех лидеров других британских партий.
ЛОНДОН, 31 июл - РИА Новости. Рейтинг одобрения лидера партии Reform UK Найджела Фаража опустился до рекордно низкого уровня с момента проведения всеобщих выборов в Великобритании в 2024 году, следует из результатов исследования More in Common.
Согласно результатам исследования, в конце июля рейтинг одобрения Фаража опустился до -32, что составляет снижение примерно на 10 пунктов всего за две недели.
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При этом рейтинг поддержки действующего премьер-министра Великобритании и лидера Лейбористской партии Энди Бернема составил +19, опередив всех лидеров других британских партий. Его рейтинг одобрения превышает максимум в +11, достигнутый бывшим премьер-министром Киром Стармером вскоре после вступления в должность летом 2024 года.
Исследование проводилось 27-29 июля. Погрешность и количество респондентов не приводятся. Рейтинг вычисляется исходя из разницы между процентами избирателей, одобряющих и не одобряющих деятельность того или иного политика.
Двадцатого июля состоялась передача власти новому лидеру лейбористов Энди Бернему от уходящего премьер-министра Кира Стармера. Лидер партии Reform UK Найджел Фараж призвал к проведению выборов в парламент на фоне заявления Бернема о намерении осуществить "самые большие изменения" за последние 40 лет в политике и экономике страны.
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