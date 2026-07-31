Рейтинг одобрения Фаража опустился до рекордно низкого уровня

Краткий пересказ от РИА ИИ Рейтинг одобрения лидера партии Reform UK Найджела Фаража опустился до рекордно низкого уровня с момента проведения всеобщих выборов в Великобритании в 2024 году.

Рейтинг поддержки действующего премьер-министра Великобритании и лидера Лейбористской партии Энди Бернема составил +19, опередив всех лидеров других британских партий.

ЛОНДОН, 31 июл - РИА Новости. Рейтинг одобрения лидера партии Reform UK Найджела Фаража опустился до рекордно низкого уровня с момента проведения всеобщих выборов в Великобритании в 2024 году, следует из результатов исследования More in Common.

Согласно результатам исследования, в конце июля рейтинг одобрения Фаража опустился до -32, что составляет снижение примерно на 10 пунктов всего за две недели.

При этом рейтинг поддержки действующего премьер-министра Великобритании и лидера Лейбористской партии Энди Бернема составил +19, опередив всех лидеров других британских партий. Его рейтинг одобрения превышает максимум в +11, достигнутый бывшим премьер-министром Киром Стармером вскоре после вступления в должность летом 2024 года.

Исследование проводилось 27-29 июля. Погрешность и количество респондентов не приводятся. Рейтинг вычисляется исходя из разницы между процентами избирателей, одобряющих и не одобряющих деятельность того или иного политика.