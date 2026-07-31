СМИ: Минфин хочет повысить прозрачность предоставления налоговых льгот

"Это позволит отследить случаи, когда предприниматели пытаются обмануть систему для получения льгот, - например, дробят свой бизнес или устраивают искусственную оптимизацию, чтобы компания лишь на бумаге подходила под льготы", - пишет газета, отмечая, что это нужно, чтобы не тратить бюджетные средства на тех, кому не требуется помощь.