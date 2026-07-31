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СМИ: Минфин хочет повысить прозрачность предоставления налоговых льгот - РИА Новости, 31.07.2026
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01:37 31.07.2026
СМИ: Минфин хочет повысить прозрачность предоставления налоговых льгот

"Известия": Минфин хочет повысить прозрачность предоставления налоговых льгот

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский Минфин планирует повысить прозрачность предоставления налоговых льгот для бизнеса.
  • Для резидентов ТОР и ОЭЗ будет обязательным использование программного обеспечения АИС «Налог-3».
  • Вводится единый срок подачи отчетности — до 30 декабря.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российский Минфин хочет повысить прозрачность предоставления налоговых льгот для бизнеса и тщательнее отслеживать запросы предпринимателей, пишет газета "Известия" со ссылкой на материалы министерства.
Как отмечается, одно из нововведений, которое Минфин хочет использовать в повышении прозрачности предоставления таких льгот, - обязательное использование для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и особых экономических зон (ОЭЗ) специального программного обеспечения АИС "Налог-3".
"Это позволит отследить случаи, когда предприниматели пытаются обмануть систему для получения льгот, - например, дробят свой бизнес или устраивают искусственную оптимизацию, чтобы компания лишь на бумаге подходила под льготы", - пишет газета, отмечая, что это нужно, чтобы не тратить бюджетные средства на тех, кому не требуется помощь.
Помимо этого, вводится единый срок подачи отчетности - до 30 декабря.
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