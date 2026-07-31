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Представлен рейтинг решений операторов по детской мобильной безопасности - РИА Новости, 31.07.2026
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16:44 31.07.2026
Представлен рейтинг решений операторов по детской мобильной безопасности

iKS-Consulting изучило решения операторов для безопасной детской мобильной связи

© Shutterstock/FOTODOM / fizkesМама показывает дочери, как пользоваться мобильным телефоном
Мама показывает дочери, как пользоваться мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / fizkes
Мама показывает дочери, как пользоваться мобильным телефоном
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Консалтинговое агентство iKS-Consulting представило рейтинг решений операторов для безопасной детской мобильной связи, по его итогам максимальный балл набрала МТС за счет наиболее комплексного характера предложения.
Как отмечается в сообщении агентства, мошенники выделяют несовершеннолетних как отдельную целевую группу, используя, в том числе, сценарии социальной инженерии. В этой связи детская мобильная безопасность формируется в отдельное направление операторских услуг. Часть компаний предлагает комплексные детские тарифы со встроенной защитой, часть — отдельные сервисы для решения конкретных задач.
Эксперты проанализировали актуальные на июнь предложения МТС, "Билайна", "СберМобайла", "Т-Мобайла" и "МегаФона". "Ростелеком Мобайл" и Т2 не рассматривались, так как на момент исследования предлагали только подключение сторонних платных сервисов защиты. В агентстве посчитали, что сервис "Дети онлайн" от Т2 также не релевантен целям исследования, так как представляет собой только доступ к образовательным видео, фильмам и мультфильмам для детей и защиту от платных подписок.
Оценка проводилась по пяти направлениям: защита звонков и мобильной сети, защита от нежелательного контента, геолокация, клиентский опыт и родительское управление. Итоговый балл рассчитывался с учетом фактической работоспособности функций, веса каждого направления и штрафных коэффициентов за необходимость подключения дополнительных услуг, установки приложений, настройки устройств и другие ограничения пользовательского сценария.
"Сравнительное исследование по методу составления сводного рейтинга по различным критериям показало, что решение МТС Junior набрало максимальный балл (70,1) и существенно опередило по общей сумме баллов другие решения в рейтинге за счет наиболее сбалансированного покрытия ключевых направлений детской мобильной безопасности: защиты звонков и сети, геолокации, клиентского опыта и категорийной фильтрации нежелательного контента. На втором месте тариф план б.kids ("Билайн") и СберKids("СберМобайл"), которые получили по 48,9 баллов. На третьем – услуга "Родительский контроль" (МегаФон) – 45,4 балла", - говорится в сообщении агентства.
Эксперты отметили, что наиболее сильные позиции занимают комплексные решения, в которых защита встроена в тарифный план и закрывает несколько направлений одновременно: звонки, интернет, геолокацию, клиентский опыт и родительское управление. Отдельные сервисы могут быть сильными в конкретных функциях, но проигрывают комплексным предложениям.
"Операторы связи вносят значимый вклад в защиту детей. Однако даже самые эффективные технологии не заменяют доверительного общения в семье: детям важно регулярно объяснять, почему нельзя сообщать посторонним коды из СМС, пароли и банковские данные, переводить деньги незнакомцам или переходить по сомнительным ссылкам, а также учить их распознавать давление и манипуляции, прекращать подозрительное общение и обращаться за помощью к родителям без страха наказания", - приводится в сообщении комментарий ведущего консультанта iKS-Consulting Светланы Патрикеевой.
 
МТСТехнологиимобильная связьОбществоДетимошенники
 
 
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