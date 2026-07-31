Украинские пособники помогали фашистам жечь деревни Белоруссии

Члены Государственной комиссии по расследованию злодеяний фашистов и их пособников. Архивное фото

Члены Государственной комиссии по расследованию злодеяний фашистов и их пособников

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские, литовские и латышские коллаборационисты участвовали в уничтожении белорусских деревень в годы Великой Отечественной войны.

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны и выявляет новые факты преступлений нацистов против мирного населения.

В ходе расследования установлено около 3600 ранее неизвестных сожженных деревень, общее число уничтоженных населенных пунктов достигло 12 868.

МИНСК, 31 июл – РИА Новости. Украинские, а также литовские и латышские коллаборационисты принимали участие в уничтожении белорусских деревень в годы Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости заместитель начальника управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генеральной прокуратуры Белоруссии Дмитрий Януш.

Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. В рамках расследования выявляются новые факты преступлений нацистов против мирного населения Белоруссии, в том числе факты сожжения белорусских деревень вместе с жителями.

"В уничтожении деревень принимали участие подразделения вермахта, СС, вспомогательной и охранной полиции, которые комплектовались в том числе предателями Родины из числа местного населения. Значительное участие в уничтожении деревень принимали коллаборационистские - литовские, латышские, украинские и иные – подразделения"- сказал Януш.

По словам заместителя начальника управления, уничтожение деревень проходило как в рамках разовых карательных акций местными подразделениями, находящимися на службе у нацистской Германии , так и в рамках крупных карательных операций с привлечением большого количества вооружения, личного состава разных воинских подразделений.

Он подчеркнул, что жертвами политики сожжения деревень стали сотни тысяч мирных граждан.

"Многие населенные пункты на территории Витебской, Минской, Гродненской и Брестской областей были сожжены фашистами при отступлении буквально за несколько дней до полного освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в июле 1944 года", - подчеркнул собеседник агентства.

Он обратил внимание, что процесс уничтожения деревень был характерен для всего периода оккупации, которая длилась с 1941 по 1944 годы.

"На момент возбуждения уголовного дела мы располагали сведениями о 9,2 тысячи уничтоженных деревнях, а сегодня говорим о 12868 таких населенных пунктах. То есть примерно 3,6 тысячи ранее неизвестных сожженных деревень установлены в ходе расследования", - подчеркнул Януш.