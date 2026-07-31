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Украинские пособники помогали фашистам жечь деревни Белоруссии - РИА Новости, 31.07.2026
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01:31 31.07.2026
Украинские пособники помогали фашистам жечь деревни Белоруссии

Януш: украинские пособники помогали фашистам жечь деревни Белоруссии

© РИА Новости / Евгений Коктыш | Перейти в медиабанкЧлены Государственной комиссии по расследованию злодеяний фашистов и их пособников
Члены Государственной комиссии по расследованию злодеяний фашистов и их пособников - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Евгений Коктыш
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Члены Государственной комиссии по расследованию злодеяний фашистов и их пособников. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские, литовские и латышские коллаборационисты участвовали в уничтожении белорусских деревень в годы Великой Отечественной войны.
  • Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны и выявляет новые факты преступлений нацистов против мирного населения.
  • В ходе расследования установлено около 3600 ранее неизвестных сожженных деревень, общее число уничтоженных населенных пунктов достигло 12 868.
МИНСК, 31 июл – РИА Новости. Украинские, а также литовские и латышские коллаборационисты принимали участие в уничтожении белорусских деревень в годы Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости заместитель начальника управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генеральной прокуратуры Белоруссии Дмитрий Януш.
Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. В рамках расследования выявляются новые факты преступлений нацистов против мирного населения Белоруссии, в том числе факты сожжения белорусских деревень вместе с жителями.
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"В уничтожении деревень принимали участие подразделения вермахта, СС, вспомогательной и охранной полиции, которые комплектовались в том числе предателями Родины из числа местного населения. Значительное участие в уничтожении деревень принимали коллаборационистские - литовские, латышские, украинские и иные – подразделения"- сказал Януш.
По словам заместителя начальника управления, уничтожение деревень проходило как в рамках разовых карательных акций местными подразделениями, находящимися на службе у нацистской Германии, так и в рамках крупных карательных операций с привлечением большого количества вооружения, личного состава разных воинских подразделений.
Он подчеркнул, что жертвами политики сожжения деревень стали сотни тысяч мирных граждан.
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"Многие населенные пункты на территории Витебской, Минской, Гродненской и Брестской областей были сожжены фашистами при отступлении буквально за несколько дней до полного освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в июле 1944 года", - подчеркнул собеседник агентства.
Он обратил внимание, что процесс уничтожения деревень был характерен для всего периода оккупации, которая длилась с 1941 по 1944 годы.
"На момент возбуждения уголовного дела мы располагали сведениями о 9,2 тысячи уничтоженных деревнях, а сегодня говорим о 12868 таких населенных пунктах. То есть примерно 3,6 тысячи ранее неизвестных сожженных деревень установлены в ходе расследования", - подчеркнул Януш.
К настоящему времени в Верховный суд Белоруссии направлено уже восьмое в суверенной истории республики уголовное дело в отношении нацистов и их пособников по обвинению в геноциде. До этого Верховный суд Белоруссии вынес обвинительные приговоры в отношении семи карателей, действовавших в годы войны, без назначения наказания ввиду смерти обвиняемых.
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