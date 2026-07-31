В Белоруссии определяют алгоритм призыва в армию недобросовестных аграриев

МИНСК, 31 июл - РИА Новости. Минобороны Белоруссии определяет алгоритм призыва в армию работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в уборочную кампанию, сообщили в ведомстве.

"Оборонное ведомство во взаимодействии с местными органами исполнительной власти определяет алгоритмы призыва на военную службу (сборы) работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года", - говорится в сообщении .

Отмечается, что Хренин в пятницу провел совещание по вопросу реализации поручений Лукашенко относительно уборочной кампании. Глава белорусского оборонного ведомства поинтересовался у военных комиссаров об отношении населения к участию вооруженных сил в проведении уборочной кампании, а также поручил продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора. В ведомстве уточнили, что результаты и предложения будут доложены президенту Белоруссии.