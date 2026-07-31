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В Белоруссии определяют алгоритм призыва в армию недобросовестных аграриев - РИА Новости, 31.07.2026
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14:21 31.07.2026
В Белоруссии определяют алгоритм призыва в армию недобросовестных аграриев

МО Белоруссии определяет алгоритм призыва в армию недобросовестных аграриев

© Фото : Министерство обороны РББелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Министерство обороны РБ
Белорусские военнослужащие . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны Белоруссии определяет алгоритм призыва в армию работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборочной кампании 2026 года.
  • Лукашенко распорядился отправлять в армию для оказания помощи тех, кто плохо работает и не соблюдает трудовую дисциплину в период уборочной кампании.
  • Министр обороны Хренин поручил военным комиссарам взаимодействовать с сельскохозяйственными предприятиями и выяснить отношение населения к участию вооруженных сил в проведении уборочной кампании.
МИНСК, 31 июл - РИА Новости. Минобороны Белоруссии определяет алгоритм призыва в армию работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в уборочную кампанию, сообщили в ведомстве.
Ранее Лукашенко распорядился отправлять в армию для оказания помощи по охране границы с Украиной тех, кто плохо работает и не соблюдает трудовую дисциплину в период уборочной кампании. Позже министр обороны Виктор Хренин рассказал, что военных комиссаров в регионах Белоруссии подключат к выполнению поручения президента. Глава администрации президента Дмитрий Крутой затем уточнил, что речь о военно-воспитательных сборах сроком до двух-трех месяцев.
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"Оборонное ведомство во взаимодействии с местными органами исполнительной власти определяет алгоритмы призыва на военную службу (сборы) работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Хренин в пятницу провел совещание по вопросу реализации поручений Лукашенко относительно уборочной кампании. Глава белорусского оборонного ведомства поинтересовался у военных комиссаров об отношении населения к участию вооруженных сил в проведении уборочной кампании, а также поручил продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора. В ведомстве уточнили, что результаты и предложения будут доложены президенту Белоруссии.
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