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Задержанный за шпионаж россиянин состоит в "Артподготовке"* - РИА Новости, 31.07.2026
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08:52 31.07.2026
Задержанный за шпионаж россиянин состоит в "Артподготовке"*

СК: задержанный за шпионаж в пользу Киева россиянин состоит в "Артподготовке"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянин, передававший данные Киеву, состоит в террористической организации "Артподготовка"*.
  • Собранная россиянином информация предназначалась в том числе лидеру "Артподготовки" Вячеславу Мальцеву, который находится за рубежом и сотрудничает со спецслужбами Франции и Украины.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россиянин, который передавал Киеву данные, состоит в террористической организации "Артподготовка"* и также передавал информацию ее лидеру Вячеславу Мальцеву, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По версии следствия, в 2023 году обвиняемый вступил в запрещенную в РФ террористическую организацию "Артподготовка"* и активно принимал участие в ее деятельности.
"На допросе мужчина дал признательные показания по обстоятельствам совершенного им преступления и сообщил, что собранная им информация предназначалась в том числе лидеру террористической организации Вячеславу Мальцеву, находящемуся за рубежом и сотрудничающему со спецслужбами Франции и Украины", - сказала она.
Петренко добавила, что Мальцев объявлен в международный розыск.
* Террористическая организация, запрещена в России
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