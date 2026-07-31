Задержанный за шпионаж россиянин состоит в "Артподготовке"*

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянин, передававший данные Киеву, состоит в террористической организации "Артподготовка"*.
- Собранная россиянином информация предназначалась в том числе лидеру "Артподготовки" Вячеславу Мальцеву, который находится за рубежом и сотрудничает со спецслужбами Франции и Украины.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россиянин, который передавал Киеву данные, состоит в террористической организации "Артподготовка"* и также передавал информацию ее лидеру Вячеславу Мальцеву, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По версии следствия, в 2023 году обвиняемый вступил в запрещенную в РФ террористическую организацию "Артподготовка"* и активно принимал участие в ее деятельности.
"На допросе мужчина дал признательные показания по обстоятельствам совершенного им преступления и сообщил, что собранная им информация предназначалась в том числе лидеру террористической организации Вячеславу Мальцеву, находящемуся за рубежом и сотрудничающему со спецслужбами Франции и Украины", - сказала она.
Петренко добавила, что Мальцев объявлен в международный розыск.
* Террористическая организация, запрещена в России