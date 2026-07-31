Задержанный за шпионаж россиянин состоит в "Артподготовке"*

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россиянин, который передавал Киеву данные, состоит в террористической организации "Артподготовка"* и также передавал информацию ее лидеру Вячеславу Мальцеву, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.