В Армении комбинат Царукяна передали в управление государства

Краткий пересказ от РИА ИИ Акции ЗАО «Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат "Арарат"» переданы в управление и под охрану Республики Армения.

Ранее в госуправление был передан цементный завод Царукяна, а ереванской мэрии перешел его спорткомплекс.

ЕРЕВАН, 31 июл - РИА Новости. Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат, принадлежащий арестованному лидеру оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагику Царукяну, передан в управление государства, сообщает в пятницу пресс-служба генпрокуратуры Армении.

"В рамках производства по взысканию имущества незаконного происхождения, на основании ходатайства генеральной прокуратуры об обеспечении иска, решением антикоррупционного суда акции ЗАО "Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат "Арарат" переданы в управление и под охрану Республики Армения", - говорится в сообщении.

Ранее в госуправление был передан цементный завод Царукяна, а ереванской мэрии перешел его спорткомплекс. Защита Царукяна считает такую экспроприацию незаконной.