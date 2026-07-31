Рейтинг@Mail.ru
В Армении комбинат Царукяна передали в управление государства - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 31.07.2026
В Армении комбинат Царукяна передали в управление государства

В Армении коньячный завод Царукяна передали в управление государства

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкГагик Царукян
Гагик Царукян - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Гагик Царукян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Акции ЗАО «Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат "Арарат"» переданы в управление и под охрану Республики Армения.
  • Ранее в госуправление был передан цементный завод Царукяна, а ереванской мэрии перешел его спорткомплекс.
ЕРЕВАН, 31 июл - РИА Новости. Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат, принадлежащий арестованному лидеру оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагику Царукяну, передан в управление государства, сообщает в пятницу пресс-служба генпрокуратуры Армении.
"В рамках производства по взысканию имущества незаконного происхождения, на основании ходатайства генеральной прокуратуры об обеспечении иска, решением антикоррупционного суда акции ЗАО "Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат "Арарат" переданы в управление и под охрану Республики Армения", - говорится в сообщении.
Ранее в госуправление был передан цементный завод Царукяна, а ереванской мэрии перешел его спорткомплекс. Защита Царукяна считает такую экспроприацию незаконной.
Царукян был задержан следственным комитетом Армении 6 июля. Ему вменяют организацию мошенничества и отмывания денег в особо крупных размерах. Защита назвала обвинения абсурдными. Суд в Ереване арестовал Царукяна на два месяца. После задержания силовики опечатали принадлежащие ему предприятия.
Армянский политолог член совета оппозиционной партии Мать-Армения Ерванд Бозоян - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Адвокат: армянскому политологу Бозояну не предъявили обвинения
3 июля, 15:21
 
АрменияЕреванГагик ЦарукянПроцветающая АрменияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала