В Армении комбинат Царукяна передали в управление государства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Акции ЗАО «Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат "Арарат"» переданы в управление и под охрану Республики Армения.
- Ранее в госуправление был передан цементный завод Царукяна, а ереванской мэрии перешел его спорткомплекс.
ЕРЕВАН, 31 июл - РИА Новости. Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат, принадлежащий арестованному лидеру оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагику Царукяну, передан в управление государства, сообщает в пятницу пресс-служба генпрокуратуры Армении.
"В рамках производства по взысканию имущества незаконного происхождения, на основании ходатайства генеральной прокуратуры об обеспечении иска, решением антикоррупционного суда акции ЗАО "Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат "Арарат" переданы в управление и под охрану Республики Армения", - говорится в сообщении.
Ранее в госуправление был передан цементный завод Царукяна, а ереванской мэрии перешел его спорткомплекс. Защита Царукяна считает такую экспроприацию незаконной.
Царукян был задержан следственным комитетом Армении 6 июля. Ему вменяют организацию мошенничества и отмывания денег в особо крупных размерах. Защита назвала обвинения абсурдными. Суд в Ереване арестовал Царукяна на два месяца. После задержания силовики опечатали принадлежащие ему предприятия.