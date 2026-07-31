Стало известно, как выход из ЕАЭС скажется на армянском винном экспорте

Краткий пересказ от РИА ИИ Почти 70% доходов Армении от винного экспорта обеспечивают страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Армения поставила на мировой рынок вина на 18,7 миллиона долларов по итогам 2025 года, главным покупателем стала Россия с долей в 12,8 миллиона долларов.

Пашинян допустил проведение референдума по вступлению в ЕС после официальной заявки в Евросоюз.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Почти 70% доходов Армении от винного экспорта обеспечивают страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), выход из него может поставить под удар армянскую торговлю винами, следует из данных национальных статслужб, которые изучило РИА Новости.

Президент России Владимир Путин понедельник провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном по инициативе армянской стороны. Как сообщили в пресс-службе армянского кабмина, Пашинян допустил проведение референдума по вступлению в ЕС после официальной заявки в Евросоюз. Ранее Путин отмечал, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению.

Так, армянские компании по итогам 2025 года поставили на мировой рынок вина на 18,7 миллиона долларов. Главным его покупателем стала Россия с долей в 12,8 миллиона долларов.

Импортировали вино из Армении и другие страны ЕАЭС: Белоруссия - на 122,2 тысячи долларов и Казахстан - на 57,2 тысячи долларов.

Таким образом, в совокупности страны Союза закупили армянское вино на 13 миллионов долларов, то есть на них пришлось 69,6% всех экспортных доходов.