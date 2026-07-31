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В Алжире в ДТП с автобусом погибли не менее 25 человек - РИА Новости, 31.07.2026
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14:51 31.07.2026 (обновлено: 17:31 31.07.2026)
В Алжире в ДТП с автобусом погибли не менее 25 человек

В Алжире при падениии автобуса в овраг погибли не менее 25 человек

© REUTERS / Anadolu/Hamza ZaitДТП с автобусом в алжирской провинции Бумердес. 31 июля 2026
ДТП с автобусом в алжирской провинции Бумердес. 31 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© REUTERS / Anadolu/Hamza Zait
ДТП с автобусом в алжирской провинции Бумердес. 31 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По меньшей мере 25 человек погибли и 44 пострадали в результате падения автобуса в овраг в алжирской провинции Бумердес.
  • На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. По меньшей мере 25 человек погибли, 44 пострадали в результате падения автобуса в овраг в алжирской провинции Бумердес, сообщило управление по гражданской обороне.
"По предварительным данным. Погибли 25 человек, 44 пострадали", - говорится в сообщении.
На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы
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