В Алжире в ДТП с автобусом погибли не менее 25 человек

В Алжире при падениии автобуса в овраг погибли не менее 25 человек

© REUTERS / Anadolu/Hamza Zait ДТП с автобусом в алжирской провинции Бумердес. 31 июля 2026 © REUTERS / Anadolu/Hamza Zait ДТП с автобусом в алжирской провинции Бумердес. 31 июля 2026