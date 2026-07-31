В Алжире в ДТП с автобусом погибли не менее 25 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По меньшей мере 25 человек погибли и 44 пострадали в результате падения автобуса в овраг в алжирской провинции Бумердес.
- На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. По меньшей мере 25 человек погибли, 44 пострадали в результате падения автобуса в овраг в алжирской провинции Бумердес, сообщило управление по гражданской обороне.
"По предварительным данным. Погибли 25 человек, 44 пострадали", - говорится в сообщении.
На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы