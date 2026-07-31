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"Аэрофлот" вводит допрейсы Москва — Ижевск и новый в/из Сочи - РИА Новости, 31.07.2026
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21:02 31.07.2026
"Аэрофлот" вводит допрейсы Москва — Ижевск и новый в/из Сочи

Группа "Аэрофлот" вводит с 1 августа допрейсы Москва — Ижевск и новый в/из Сочи

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРекламно-сувенирная продукция с логотипом авиакомпании "Аэрофлот"
Рекламно-сувенирная продукция с логотипом авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Рекламно-сувенирная продукция с логотипом авиакомпании "Аэрофлот" . Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Группа "Аэрофлот" с 1 августа вводит дополнительные рейсы между Москвой и Ижевском, а также новый рейс между Ижевском и Сочи, сообщает пресс-служба перевозчика.
Данные рейсы позволят компенсировать объемы и перевезти пассажиров прекратившей полеты "ИжАвиа". Полеты будет осуществлять авиакомпания "Россия".
На воздушной линии Москва — Ижевск — Москва вводится три дополнительных ежедневных рейса. Таким образом максимальная частота полетов группы "Аэрофлот" между Москвой и столицей Удмуртии увеличится с нынешних четырех до семи рейсов в день в августе.
На воздушной линии Ижевск — Сочи — Ижевск вводится новый ежедневный рейс на август. Далее частота полетов на данном направлении будет корректироваться в зависимости от спроса.
Ранее в пресс-службе указывали, что авиакомпания "Аэрофлот" с 28 августа открывает новый рейс — из Краснодара в армянский Гюмри. На маршруте будут задействованы лайнеры Airbus A320.
"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
 
МоскваИжевскСочиИжавиаАэрофлотAirbus A320
 
 
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