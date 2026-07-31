"Аэрофлот" вводит допрейсы Москва — Ижевск и новый в/из Сочи

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Группа "Аэрофлот" с 1 августа вводит дополнительные рейсы между Москвой и Ижевском, а также новый рейс между Ижевском и Сочи, сообщает пресс-служба перевозчика.

Данные рейсы позволят компенсировать объемы и перевезти пассажиров прекратившей полеты " ИжАвиа ". Полеты будет осуществлять авиакомпания "Россия".

На воздушной линии Москва — Ижевск — Москва вводится три дополнительных ежедневных рейса. Таким образом максимальная частота полетов группы "Аэрофлот" между Москвой и столицей Удмуртии увеличится с нынешних четырех до семи рейсов в день в августе.

На воздушной линии Ижевск — Сочи — Ижевск вводится новый ежедневный рейс на август. Далее частота полетов на данном направлении будет корректироваться в зависимости от спроса.

Ранее в пресс-службе указывали, что авиакомпания "Аэрофлот" с 28 августа открывает новый рейс — из Краснодара в армянский Гюмри. На маршруте будут задействованы лайнеры Airbus A320.