"Аэрофлот" запустит регулярный рейс между Краснодаром и Гюмри

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Компания "Аэрофлот" запускает новый регулярный рейс между Краснодаром и армянским городом Гюмри, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Полеты будут осуществляться начиная с 28 августа дважды в неделю по средам и пятницам. На маршруте будут задействованы лайнеры Airbus A320 в двухклассной компоновке: "Эконом" и "Бизнес".

Гюмри стал 13-ым пунктом в маршрутной сети "Аэрофлота" из Краснодара. В текущем летнем расписании авиакомпания предлагает прямые рейсы из столицы Краснодарского края в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Уфу, Ереван, Гюмри, Дубай, Анталью, Стамбул, Хургаду, Шарм-Эль-Шейх.

В состав группы "Аэрофлот" также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2025 году "Аэрофлот" перевез 29,5 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы – 55,3 миллиона.