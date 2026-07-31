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"Аэрофлот" запустит регулярный рейс между Краснодаром и Гюмри - РИА Новости, 31.07.2026
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10:08 31.07.2026 (обновлено: 10:36 31.07.2026)
"Аэрофлот" запустит регулярный рейс между Краснодаром и Гюмри

Компания "Аэрофлот" запустит регулярный рейс между Краснодаром и армянским Гюмри

© Наталья СеливерстоваСамолет авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево
Самолет авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Наталья Селиверстова
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Компания "Аэрофлот" запускает новый регулярный рейс между Краснодаром и армянским городом Гюмри, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Полеты будут осуществляться начиная с 28 августа дважды в неделю по средам и пятницам. На маршруте будут задействованы лайнеры Airbus A320 в двухклассной компоновке: "Эконом" и "Бизнес".
Гюмри стал 13-ым пунктом в маршрутной сети "Аэрофлота" из Краснодара. В текущем летнем расписании авиакомпания предлагает прямые рейсы из столицы Краснодарского края в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Уфу, Ереван, Гюмри, Дубай, Анталью, Стамбул, Хургаду, Шарм-Эль-Шейх.
В состав группы "Аэрофлот" также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2025 году "Аэрофлот" перевез 29,5 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы – 55,3 миллиона.
Ранее авиакомпания перевезла двух амурских тигриц из Приморья в Москву, хищницы прилетели рейсом SU1703 из Владивостока в Шереметьево. Безопасную и комфортную транспортировку самок организовали "Аэрофлот" и центр "Амурский тигр".
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АэрофлотГюмриКраснодарШереметьево (аэропорт)
 
 
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