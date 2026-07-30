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В Совфеде рекомендовали не отвечать на звонки мошенников - РИА Новости, 30.07.2026
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18:05 30.07.2026
В Совфеде рекомендовали не отвечать на звонки мошенников

Сенатор Артамонов посоветовал россиянам не отвечать на звонки мошенников

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера.. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анатолий Артамонов, глава бюджетного комитета Совфеда, посоветовал россиянам не отвечать на звонки мошенников.
  • По мнению Артамонова, голос гражданина может быть записан и впоследствии использован мошенниками с помощью искусственного интеллекта.
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов посоветовал россиянам не отвечать на звонки мошенников, поскольку даже голос гражданина может быть впоследствии использован искусственным интеллектом.
"Я уже вижу, что это мошенники. Я научился различать, и я просто не отвечаю... И рекомендую всем так сделать. Почему? Потому что если вы даже в сердцах хотите куда-то их послать, то ваш голос уже записывается, и им они потом и будут пользоваться", - сказал Артамонов в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".
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