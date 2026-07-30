Врач предупредила о тяжелых последствиях чрезмерного приема железа

Краткий пересказ от РИА ИИ Избыточное накопление железа из-за приема высоких доз препаратов может привести к проблемам с печенью, сердцем, суставами, поджелудочной и гормональной системой, рассказала заместитель главного врача по терапии клиники "Будь Здоров" на Сущевском Валу Ирина Щербакова.

Организм не умеет активно выводить лишнее железо, поэтому хроническая передозировка становится катастрофой для внутренних органов.

При подтвержденном дефиците железа необходимо регулярно сдавать анализы, чтобы вовремя скорректировать дозу или отменить препарат.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Избыточное накопление железа из-за приема высоких доз препаратов может привести к проблемам с печенью, сердцем, суставами, поджелудочной и гормональной системой, рассказала заместитель главного врача по терапии клиники "Будь Здоров" на Сущевском Валу Ирина Щербакова.

"При чрезмерном приеме препаратов железа его избытки накапливаются в организме, что в итоге приводит к проблемам с печенью, поджелудочной, сердцем, суставами, а также гормональной системой", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Щербакову.

По словам врача, организм не умеет активно выводить лишнее железо, поэтому хроническая передозировка становится катастрофой для внутренних органов. Железо разрушает клетки печени, вызывая фиброз и цирроз, ослабляет сердечную мышцу, ведет к кардиомиопатии и аритмиям, а также разрушает хрящи в суставах, вызывая сильные боли, пояснила Щербакова.

Кроме того, оно поражает гипофиз и поджелудочную, что может привести к ранней менопаузе, импотенции и тяжелому диабету, добавила врач.

"Железосодержащие препараты - это серьезное лекарство, а не витаминная добавка для бодрости. Не назначайте себе железо, опираясь только на усталость или бледность - эти симптомы могут иметь десятки иных причин (от дефицита витамина D до патологий щитовидной железы). Обязательно сдайте общий анализ крови и определите уровень ферритина (он отражает реальные запасы) и насыщение трансферрина", - отметила Щербакова.