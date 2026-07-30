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Врач предупредила о тяжелых последствиях чрезмерного приема железа - РИА Новости, 30.07.2026
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12:02 30.07.2026
Врач предупредила о тяжелых последствиях чрезмерного приема железа

Терапевт Щербакова: передозировка железа нарушает работу печени и сердца

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУпаковка таблеток в блистер
Упаковка таблеток в блистер - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Избыточное накопление железа из-за приема высоких доз препаратов может привести к проблемам с печенью, сердцем, суставами, поджелудочной и гормональной системой, рассказала заместитель главного врача по терапии клиники "Будь Здоров" на Сущевском Валу Ирина Щербакова.
  • Организм не умеет активно выводить лишнее железо, поэтому хроническая передозировка становится катастрофой для внутренних органов.
  • При подтвержденном дефиците железа необходимо регулярно сдавать анализы, чтобы вовремя скорректировать дозу или отменить препарат.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Избыточное накопление железа из-за приема высоких доз препаратов может привести к проблемам с печенью, сердцем, суставами, поджелудочной и гормональной системой, рассказала заместитель главного врача по терапии клиники "Будь Здоров" на Сущевском Валу Ирина Щербакова.
"При чрезмерном приеме препаратов железа его избытки накапливаются в организме, что в итоге приводит к проблемам с печенью, поджелудочной, сердцем, суставами, а также гормональной системой", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Щербакову.
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По словам врача, организм не умеет активно выводить лишнее железо, поэтому хроническая передозировка становится катастрофой для внутренних органов. Железо разрушает клетки печени, вызывая фиброз и цирроз, ослабляет сердечную мышцу, ведет к кардиомиопатии и аритмиям, а также разрушает хрящи в суставах, вызывая сильные боли, пояснила Щербакова.
Кроме того, оно поражает гипофиз и поджелудочную, что может привести к ранней менопаузе, импотенции и тяжелому диабету, добавила врач.
"Железосодержащие препараты - это серьезное лекарство, а не витаминная добавка для бодрости. Не назначайте себе железо, опираясь только на усталость или бледность - эти симптомы могут иметь десятки иных причин (от дефицита витамина D до патологий щитовидной железы). Обязательно сдайте общий анализ крови и определите уровень ферритина (он отражает реальные запасы) и насыщение трансферрина", - отметила Щербакова.
При подтвержденном дефиците врач посоветовала повторять анализы каждые несколько месяцев, чтобы вовремя скорректировать дозу или отменить препарат. В случае гемохроматоза основным методом остается лечебное кровопускание, которое заставляет организм расходовать накопленное железо на синтез новых эритроцитов, заключила Щербакова.
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