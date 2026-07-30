Спасатели на месте разрушенного здания в результате землетрясения в южной префектуре Кумамото, Япония. 30 июля 2026

Спасатели на месте разрушенного здания в результате землетрясения в южной префектуре Кумамото, Япония. 30 июля 2026

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon Спасатели на месте разрушенного здания в результате землетрясения в южной префектуре Кумамото, Япония. 30 июля 2026

Число погибших из-за землетрясения на острове Кюсю выросло до 34

Краткий пересказ от РИА ИИ Число погибших в результате землетрясения в японской префектуре Кумамото достигло 34 человек.

Легкие травмы получили 22 человека, средней тяжести — 39, тяжелые — пятеро, степень травм еще 20 пострадавших не определена.

ТОКИО, 30 июл - РИА Новости. Число погибших в результате мощного землетрясения в японской префектуре Кумамото на острове Кюсю достигло 34 человек, следует из сводки префектуральной администрации.

В девяти случаях связь между гибелью людей и стихийным бедствием еще устанавливается.