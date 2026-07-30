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Число погибших из-за землетрясения на острове Кюсю выросло до 34 - РИА Новости, 30.07.2026
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10:38 30.07.2026 (обновлено: 10:44 30.07.2026)
Число погибших из-за землетрясения на острове Кюсю выросло до 34

Число погибших из-за мощного землетрясения на острове Кюсю выросло до 34

© REUTERS / Kim Kyung-HoonСпасатели на месте разрушенного здания в результате землетрясения в южной префектуре Кумамото, Япония. 30 июля 2026
Спасатели на месте разрушенного здания в результате землетрясения в южной префектуре Кумамото, Япония. 30 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Спасатели на месте разрушенного здания в результате землетрясения в южной префектуре Кумамото, Япония. 30 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших в результате землетрясения в японской префектуре Кумамото достигло 34 человек.
  • Легкие травмы получили 22 человека, средней тяжести — 39, тяжелые — пятеро, степень травм еще 20 пострадавших не определена.
ТОКИО, 30 июл - РИА Новости. Число погибших в результате мощного землетрясения в японской префектуре Кумамото на острове Кюсю достигло 34 человек, следует из сводки префектуральной администрации.
В девяти случаях связь между гибелью людей и стихийным бедствием еще устанавливается.
Легкие травмы получили 22 человека, травмы средней тяжести - 39, тяжелые - пятеро. Степень травм еще 20 пострадавших пока не определена.
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