Число погибших в связи с землетрясением в Японии составило 28 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юго-западе Японии 28 июля в префектуре Кумамото.

Число жертв, чья смерть произошла непосредственно в результате землетрясения или по различным причинам связана с ним, составляет 28 человек.

Пять человек находятся в тяжелом состоянии из-за травм и ранений.

ТОКИО, 30 июл – РИА Новости. Число жертв, чья смерть произошла непосредственно в результате землетрясения магнитудой 7,1 на юго-западе Японии 28 июля в префектуре Кумамото или по различным причинам связана с этим стихийным бедствием, составляет 28 человек, сказал на пресс-конференции в четверг генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара.

"На момент сегодня 6.30 (0.30 мск) согласно отчету полиции, число погибших, включая тех, относительно которых выясняется связь их смерти с землетрясением, составила 28 человек", - сказал Кихара

Он пояснил, что смерть могла произойти как непосредственно при землетрясении, так и по причинам, косвенно с ним связанным. Например, так называемый "синдром экономкласса", или острое ухудшение здоровья или обострение хронического заболевания при ночевке в машине в отсутствие медицинской помощи и другие.

"Для того, чтобы выяснить, связаны ли эти смерти землетрясением или нет, необходимо проанализировать (причины смерти – ред.). Число погибших 28 человек включает и тех, по кому еще идет анализ (связи причины смерти с землетрясением – ред.)", - сказал Кихара.

Кроме этого, пять человек находятся в тяжелом состоянии из-за травм и ранений.