Краткий пересказ от РИА ИИ
- Читатели Le Figaro бурно отреагировали на заявление Зеленского о том, что президент России Владимир Путин якобы потерял инициативу в конфликте на Украине.
- Читатели выразили несогласие с заявлением Зеленского и критиковали его позицию.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Читатели Le Figaro бурно отреагировали на слова Владимира Зеленского, что президент России Владимир Путин якобы потерял инициативу в конфликте на Украине.
"О чем говорит Зеленский <...> Клоун!" — высказался anonyme.
"Любой, кто хоть немного разбирается в этом вопросе, знает, что он несет чушь. Украина рушится", — написал pch19.
"Прекрасно. Раз уж у него все так хорошо, ему следует прекратить выкачивать из нас все деньги", — отметил Joe2222.
"Я просто обожаю эти нелепые заявления Зеленского — будто из сериала вышел", — подчеркнул Lux.
"У Украины "есть инициатива", но с каждым днем она теряет позиции и больше не может импортировать или экспортировать ничего через порты Черного моря", — резюмировал F2no.
В понедельник на встрече с депутатами Госдумы Владимир Путин заявил, что Россия добьется целей СВО.
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