Краткий пересказ от РИА ИИ Читатели Le Figaro бурно отреагировали на заявление Зеленского о том, что президент России Владимир Путин якобы потерял инициативу в конфликте на Украине.

Читатели выразили несогласие с заявлением Зеленского и критиковали его позицию.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Читатели Читатели Le Figaro бурно отреагировали на слова Владимира Зеленского, что президент России Владимир Путин якобы потерял инициативу в конфликте на Украине.

"О чем говорит Зеленский <...> Клоун!" — высказался anonyme.

"Любой, кто хоть немного разбирается в этом вопросе, знает, что он несет чушь. Украина рушится", — написал pch19.

"Прекрасно. Раз уж у него все так хорошо, ему следует прекратить выкачивать из нас все деньги", — отметил Joe2222.

"Я просто обожаю эти нелепые заявления Зеленского — будто из сериала вышел", — подчеркнул Lux.

"У Украины "есть инициатива", но с каждым днем она ​​теряет позиции и больше не может импортировать или экспортировать ничего через порты Черного моря", — резюмировал F2no.

В понедельник на встрече с депутатами Госдумы Владимир Путин заявил, что Россия добьется целей СВО.