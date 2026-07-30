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Дерзкое заявление Зеленского о Путине поразило Запад - РИА Новости, 30.07.2026
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12:32 30.07.2026 (обновлено: 17:45 30.07.2026)

Дерзкое заявление Зеленского о Путине поразило Запад

© REUTERS / Kylie CooperВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели Le Figaro бурно отреагировали на заявление Зеленского о том, что президент России Владимир Путин якобы потерял инициативу в конфликте на Украине.
  • Читатели выразили несогласие с заявлением Зеленского и критиковали его позицию.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Читатели Le Figaro бурно отреагировали на слова Владимира Зеленского, что президент России Владимир Путин якобы потерял инициативу в конфликте на Украине.
"О чем говорит Зеленский <...> Клоун!" — высказался anonyme.
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"Любой, кто хоть немного разбирается в этом вопросе, знает, что он несет чушь. Украина рушится", — написал pch19.
"Прекрасно. Раз уж у него все так хорошо, ему следует прекратить выкачивать из нас все деньги", — отметил Joe2222.
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"Я просто обожаю эти нелепые заявления Зеленского — будто из сериала вышел", — подчеркнул Lux.
"У Украины "есть инициатива", но с каждым днем она ​​теряет позиции и больше не может импортировать или экспортировать ничего через порты Черного моря", — резюмировал F2no.
В понедельник на встрече с депутатами Госдумы Владимир Путин заявил, что Россия добьется целей СВО.
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Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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