Рейтинг@Mail.ru
Защита обжалует приговор Манукяну по делу о теракте в ЖК "Алые паруса" - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 30.07.2026 (обновлено: 12:21 30.07.2026)
Защита обжалует приговор Манукяну по делу о теракте в ЖК "Алые паруса"

Защита обжалует приговор фигуранту дела об убийстве создателя батальона "Арбат"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВараж Манукян перед началом оглашения приговора во Втором западном окружном военном суде в Москве
Вараж Манукян перед началом оглашения приговора во Втором западном окружном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Вараж Манукян перед началом оглашения приговора во Втором западном окружном военном суде в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защита Ваража Манукяна обжалует приговор по делу о теракте в ЖК «Алые паруса».
  • Суд приговорил Манукяна к 22 годам лишения свободы и конфисковал Mercedes, на котором фигурант перевозил самодельное взрывное устройство.
  • Суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего и полностью удовлетворил иск управляющей компании ЖК «Алые паруса».
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Защита Ваража Манукяна обжалует приговор 2-го Западного окружного военного суда по делу о теракте в ЖК "Алые паруса", в результате которого погиб создатель батальона "Арбат" Армен Саркисян, заявила РИА Новости его адвокат Диана Саакян.
"Мы не согласны с решением суда и будем обжаловать его в вышестоящей инстанции. Мой подзащитный считает себя невиновным", — сказала Саакян.
Сотрудник ГУР Украины, подозреваемый в убийстве Анастасии Березовской - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
RT: подозреваемый в убийстве Березовской пытался устроить теракты в России
16 июля, 09:41
Суд приговорил Манукяна к 22 годам лишения свободы: 6 лет в тюрьме и 16 - в колонии строгого режима. В доход государства конфискован Mercedes, на котором фигурант перевозил самодельное взрывное устройство.
Суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего о компенсации морального вреда, взыскав с Манукяна 3 миллиона рублей. Гражданский иск управляющей компании ООО "Алые паруса" суд удовлетворил полностью и взыскал с Манукяна в пользу организации 3 миллиона 774 тысячи 312 рублей.
Как установило следствие, не позднее марта 2024 года неустановленные лица из числа сотрудников СБУ и ГУР минобороны Украины разработали план совершения теракта в Москве. Целью посягательства был выбран общественный деятель Армен Саркисян, выступавший против государственного переворота на Украине 2014 года.
По версии СК, Вараж Манукян, Паруйр Матевосян и другие соучастники наблюдали за потерпевшим, изучали маршруты его передвижения и охрану, а также проводили видеосъёмку. Манукян обеспечил перевозку и хранение самодельного взрывного устройства.
В феврале 2025 года Матевосян увидел, как Саркисян заходит в подъезд одного из корпусов жилого комплекса "Алые паруса", после чего Манукян дистанционно активировал взрывное устройство, которое было заложено в лифте дома. Саркисян и исполнитель погибли на месте, ещё трое пострадали. Кроме того, значительный имущественный ущерб нанесён управляющей компании.
В отношении Матевосяна дело было прекращено в связи с его смертью.
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
СК сообщил о причастности СБУ к убийству главы батальона "Арбат" в Москве
14 мая, 12:21
 
ПроисшествияУкраинаМоскваАрмен Саркисян (ДНР)ЖК "Алые паруса"Служба безопасности УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Mercedes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала