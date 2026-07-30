Вараж Манукян перед началом оглашения приговора во Втором западном окружном военном суде в Москве

Вараж Манукян перед началом оглашения приговора во Втором западном окружном военном суде в Москве

Защита обжалует приговор Манукяну по делу о теракте в ЖК "Алые паруса"

Краткий пересказ от РИА ИИ Защита Ваража Манукяна обжалует приговор по делу о теракте в ЖК «Алые паруса».

Суд приговорил Манукяна к 22 годам лишения свободы и конфисковал Mercedes, на котором фигурант перевозил самодельное взрывное устройство.

Суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего и полностью удовлетворил иск управляющей компании ЖК «Алые паруса».

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Защита Ваража Манукяна обжалует приговор 2-го Западного окружного военного суда по делу о теракте в ЖК "Алые паруса", в результате которого погиб создатель батальона "Арбат" Армен Саркисян, заявила РИА Новости его адвокат Диана Саакян.

"Мы не согласны с решением суда и будем обжаловать его в вышестоящей инстанции. Мой подзащитный считает себя невиновным", — сказала Саакян.

Суд приговорил Манукяна к 22 годам лишения свободы: 6 лет в тюрьме и 16 - в колонии строгого режима. В доход государства конфискова н Merced es, на котором фигурант перевозил самодельное взрывное устройство.

Суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего о компенсации морального вреда, взыскав с Манукяна 3 миллиона рублей. Гражданский иск управляющей компании ООО "Алые паруса" суд удовлетворил полностью и взыскал с Манукяна в пользу организации 3 миллиона 774 тысячи 312 рублей.

Как установило следствие, не позднее марта 2024 года неустановленные лица из числа сотрудников СБУ и ГУР минобороны Украины разработали план совершения теракта в Москве. Целью посягательства был выбран общественный деятель Армен Саркисян, выступавший против государственного переворота на Украине 2014 года.

По версии СК, Вараж Манукян, Паруйр Матевосян и другие соучастники наблюдали за потерпевшим, изучали маршруты его передвижения и охрану, а также проводили видеосъёмку. Манукян обеспечил перевозку и хранение самодельного взрывного устройства.

В феврале 2025 года Матевосян увидел, как Саркисян заходит в подъезд одного из корпусов жилого комплекса "Алые паруса", после чего Манукян дистанционно активировал взрывное устройство, которое было заложено в лифте дома. Саркисян и исполнитель погибли на месте, ещё трое пострадали. Кроме того, значительный имущественный ущерб нанесён управляющей компании.