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В Запорожской области при атаке ВСУ погиб человек - РИА Новости, 30.07.2026
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10:55 30.07.2026 (обновлено: 11:08 30.07.2026)
В Запорожской области при атаке ВСУ погиб человек

В Запорожской области при атаке ВСУ погиб человек, восемь ранены

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской области за последние сутки один мирный житель погиб и восемь ранены в результате атак ВСУ.
  • В Куйбышевском муниципальном округе атакован легковой автомобиль, в результате чего один человек скончался, а второй госпитализирован в тяжелом состоянии.
  • В Токмакском муниципальном округе удар дрона по дому привел к ранению и госпитализации одного человека.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Один мирный житель погиб и восемь ранены в Запорожской области за последние сутки в результате атак ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"За прошедшие сутки в результате террористических атак противника на Запорожскую область пострадали восемь и погиб один человек", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
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Он уточнил, что в Куйбышевском муниципальном округе, при въезде в село Смирново, противник атаковал с помощью беспилотника легковой автомобиль, в результате один человек скончался на месте, второй госпитализирован в тяжелом состоянии. На этом же участке трассы осколки повредили автомобиль "Газель", ранения получили три человека — всем им оказывается необходимая медицинская помощь, отметил губернатор.
В Токмакском муниципальном округе, в районе села Виноградное, удар дрона по дому привел к ранению и госпитализации одного человека, продолжил Балицкий. В Васильевке повреждения получили сразу три хозяйственных постройки и гараж. Серьезно поврежден многоквартирный пятиэтажный дом: там разрушен фасад, выбиты окна, произошло возгорание квартиры на втором этаже, лишь по счастливой случайности никто не пострадал, сообщил глава региона.
Кроме того, ранение получил житель дома в селе Широкий Лан в результате попадания беспилотника. В Акимовском муниципальном округе, в селе Владимировка, беспилотник атаковал легковой автомобиль — пострадали два человека, им также оказывается необходимая помощь, написал губернатор.
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