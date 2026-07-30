В Запорожской области при атаке ВСУ погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В Запорожской области за последние сутки один мирный житель погиб и восемь ранены в результате атак ВСУ.

В Куйбышевском муниципальном округе атакован легковой автомобиль, в результате чего один человек скончался, а второй госпитализирован в тяжелом состоянии.

В Токмакском муниципальном округе удар дрона по дому привел к ранению и госпитализации одного человека.

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Один мирный житель погиб и восемь ранены в Запорожской области за последние сутки в результате атак ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"За прошедшие сутки в результате террористических атак противника на Запорожскую область пострадали восемь и погиб один человек", - написал Балицкий в своем канале на платформе " Макс ".

Он уточнил, что в Куйбышевском муниципальном округе, при въезде в село Смирново, противник атаковал с помощью беспилотника легковой автомобиль, в результате один человек скончался на месте, второй госпитализирован в тяжелом состоянии. На этом же участке трассы осколки повредили автомобиль "Газель", ранения получили три человека — всем им оказывается необходимая медицинская помощь, отметил губернатор.

В Токмакском муниципальном округе, в районе села Виноградное, удар дрона по дому привел к ранению и госпитализации одного человека, продолжил Балицкий. В Васильевке повреждения получили сразу три хозяйственных постройки и гараж. Серьезно поврежден многоквартирный пятиэтажный дом: там разрушен фасад, выбиты окна, произошло возгорание квартиры на втором этаже, лишь по счастливой случайности никто не пострадал, сообщил глава региона.