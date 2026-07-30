Захарова отметила противоречивость позиции Европы по переговорам по Украине

"Думаю, что эти заявления слышали все. Заявления от Каи Каллас до Макрона, от Мерца до Урсулы фон дер Ляйен. Они транслируются везде, что им обязательно нужно быть в процессе переговоров, что они хотят вовлечения в урегулирование. Казалось бы, если вы хотите быть за столом переговоров, вы должны услышать позицию разных сторон", - подчеркнула Захарова.