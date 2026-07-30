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Захарова отметила противоречивость позиции Европы по переговорам по Украине - РИА Новости, 30.07.2026
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18:53 30.07.2026
Захарова отметила противоречивость позиции Европы по переговорам по Украине

Захарова заявила, что в Европе отказываются слушать позицию России по Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что европейские страны требуют участия в переговорах по украинскому конфликту.
  • По ее словам, в Европе подавляется любая точка зрения, которая не совпадает с официальной западной позицией.
  • Захарова подчеркнула, что без ознакомления с позицией другой стороны участие в переговорах не имеет смысла.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Европейские страны постоянно требуют место за столом переговоров по украинскому конфликту, но при этом в Европе отказываются слушать позицию России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В интервью блогеру Павлу Костину она отметила, что в Европе подавляется любая точка зрения, которая не совпадает с официальной западной позицией. В частности, дипломат напомнила, как издание Politico отказалось публиковать статью главы МИД России Сергея Лаврова о ситуации на Украине. При этом главы государств и МИД стран Европы в последний год постоянно заявляют, что им нужно место за столом переговоров.
"Думаю, что эти заявления слышали все. Заявления от Каи Каллас до Макрона, от Мерца до Урсулы фон дер Ляйен. Они транслируются везде, что им обязательно нужно быть в процессе переговоров, что они хотят вовлечения в урегулирование. Казалось бы, если вы хотите быть за столом переговоров, вы должны услышать позицию разных сторон", - подчеркнула Захарова.
Она добавила, что без ознакомления с позицией другой стороны сидеть за столом переговоров нет смысла.
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