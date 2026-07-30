Зеленский абсолютно недоговороспособен, заявила Захарова

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Главарь агонизирующего киевского режима Владимир Зеленский уже не просто потерял правосубъектность, а абсолютно недоговороспособен и пытается масштабировать конфликт, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.