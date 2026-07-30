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Зеленский абсолютно недоговороспособен, заявила Захарова - РИА Новости, 30.07.2026
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17:35 30.07.2026 (обновлено: 17:45 30.07.2026)
Зеленский абсолютно недоговороспособен, заявила Захарова

Захарова: Зеленский не просто потерял правосубъектность, он недоговороспособен

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова заявила, что Зеленский абсолютно недоговороспособен.
  • По мнению Захаровой, Зеленский пытается масштабировать конфликт и вовлечь в него как можно больше стран.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Главарь агонизирующего киевского режима Владимир Зеленский уже не просто потерял правосубъектность, а абсолютно недоговороспособен и пытается масштабировать конфликт, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Главарь агонизирующего киевского режима уже не просто давно потерял правосубъектность. Он абсолютно недоговороспособен и пытается вовлечь в свои террористические авантюры как можно больше стран, масштабировать конфликт", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства в связи с очередными налетами БПЛА на суда в Черном море.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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