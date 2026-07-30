Краткий пересказ от РИА ИИ
- Захарова заявила, что Зеленский абсолютно недоговороспособен.
- По мнению Захаровой, Зеленский пытается масштабировать конфликт и вовлечь в него как можно больше стран.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Главарь агонизирующего киевского режима Владимир Зеленский уже не просто потерял правосубъектность, а абсолютно недоговороспособен и пытается масштабировать конфликт, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Главарь агонизирующего киевского режима уже не просто давно потерял правосубъектность. Он абсолютно недоговороспособен и пытается вовлечь в свои террористические авантюры как можно больше стран, масштабировать конфликт", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства в связи с очередными налетами БПЛА на суда в Черном море.