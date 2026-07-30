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Захарова отреагировала на сообщения о подготовке в МИД выездных виз - РИА Новости, 30.07.2026
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19:29 30.07.2026
Захарова отреагировала на сообщения о подготовке в МИД выездных виз

Захарова назвала сообщения о подготовке в МИД РФ выездных виз чудовищной ерундой

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова назвала сообщения о работе над выездными визами для россиян "чудовищной ерундой".
  • Она подчеркнула, что МИД не занимается разработкой выездных виз.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Появившиеся в СМИ-иноагентах сообщения о якобы идущей в МИД России работе над выездными визами для россиян - чудовищная ерунда, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.
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"Эта чудовищная ерунда в основном появилась в 2014 году и после 2014 года где-то раз в два-три года, как только люди подзабывают, опять вытряхивается. В основном через иноагентские средства массовой информации и вбрасывается", - сказала она в интервью блогеру Павлу Костину, комментируя соответствующие публикации.
Дипломат отдельно подчеркнула, что министерство не занимается разработкой документов, тем более выездных виз.
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РоссияМария ЗахароваВизыМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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