Захарова отреагировала на сообщения о подготовке в МИД выездных виз

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"Эта чудовищная ерунда в основном появилась в 2014 году и после 2014 года где-то раз в два-три года, как только люди подзабывают, опять вытряхивается. В основном через иноагентские средства массовой информации и вбрасывается", - сказала она в интервью блогеру Павлу Костину, комментируя соответствующие публикации.