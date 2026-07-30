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Жителей Пензы предупредили о задымлении после атаки на склад Wildberries - РИА Новости, 30.07.2026
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09:06 30.07.2026
Жителей Пензы предупредили о задымлении после атаки на склад Wildberries

Задымление после атаки БПЛА на склад Wildberries может добраться до Пензы

© РИА НовостиПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости
Пожар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • БПЛА атаковали склад Wildberries в Пензенской области, один человек пострадал, около 200 сотрудников эвакуировано.
  • Глава Пензы Олег Денисов сообщил, что задымление от пожара на складе может двигаться в сторону города, и призвал жителей закрыть окна и ограничить время пребывания на улице.
САРАТОВ, 30 июл - РИА Новости. Задымление после атаки на склад Wildberries может двигаться в сторону Пензы, сообщил глава города Олег Денисов.
Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщал, что БПЛА атаковали склад Wildberries в регионе, предварительно, один человек пострадал, порядка 200 сотрудников эвакуировано. По его словам, на территории склада наблюдается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем.
"В связи с пожаром, возникшим в результате террористической атаки на склад Wildberries, наблюдается задымление, которое может двигаться в сторону города. Если почувствовали едкий запах, закройте окна, поменьше находитесь на улице, особенно с детьми, ограничьте время прогулки с домашними животными", - написал глава Пензы в своем канале на платформе "Макс".
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ПензаПензенская областьОлег МельниченкоВайлдберриз (Wildberries)Происшествия
 
 
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