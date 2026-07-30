Ямпольская прокомментировала внесение российских вузов в список угроз США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пентагон внес 33 российские научные и образовательные организации в перечень угрожающих национальной безопасности США.
- Советник президента России Елена Ямпольская назвала решение Пентагона странным.
- Она заявила, что решение Пентагона негативно скажется на самих США.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Если Пентагон вносит российские вузы в список угроз, у них странное представление о нацбезопасности, это негативно скажется на самих США, заявила советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская.
"Если Пентагон вносит наши вузы и научно-исследовательские институты в список угроз национальной безопасности, то у них чрезвычайно странное представление о национальной безопасности Соединенных Штатов Америки... Это решение негативно скажется на самих Соединенных Штатах, в том числе на американских преподавателях и ученых, которые пытались все это время сохранять взаимодействие с коллегами", - сказала Ямпольская журналистам.
Ранее Пентагон внес 33 российские научные и образовательные организации в перечень якобы угрожающих национальной безопасности Соединенных Штатов.