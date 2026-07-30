Рейтинг@Mail.ru
Ямпольская прокомментировала внесение российских вузов в список угроз США - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 30.07.2026 (обновлено: 14:23 30.07.2026)
Ямпольская прокомментировала внесение российских вузов в список угроз США

Ямпольская: у США странное представление о нацбезопасности

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЕлена Ямпольская
Елена Ямпольская - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Елена Ямпольская. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон внес 33 российские научные и образовательные организации в перечень угрожающих национальной безопасности США.
  • Советник президента России Елена Ямпольская назвала решение Пентагона странным.
  • Она заявила, что решение Пентагона негативно скажется на самих США.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Если Пентагон вносит российские вузы в список угроз, у них странное представление о нацбезопасности, это негативно скажется на самих США, заявила советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская.
"Если Пентагон вносит наши вузы и научно-исследовательские институты в список угроз национальной безопасности, то у них чрезвычайно странное представление о национальной безопасности Соединенных Штатов Америки... Это решение негативно скажется на самих Соединенных Штатах, в том числе на американских преподавателях и ученых, которые пытались все это время сохранять взаимодействие с коллегами", - сказала Ямпольская журналистам.
Ранее Пентагон внес 33 российские научные и образовательные организации в перечень якобы угрожающих национальной безопасности Соединенных Штатов.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Белый дом заявил об угрозе нацбезопасности США из-за публикаций в СМИ
27 июля, 00:43
 
СШАРоссияМинистерство обороны СШАЕлена Ямпольская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала