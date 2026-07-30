Ямпольская прокомментировала внесение российских вузов в список угроз США

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Если Пентагон вносит российские вузы в список угроз, у них странное представление о нацбезопасности, это негативно скажется на самих США, заявила советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская.