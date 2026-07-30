Четыре страны подали заявки на турнир по стрельбе в Якутии

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. На четвертый турнир по стрельбе на дальние дистанции памяти Героя Советского Союза Федора Охлопкова, который состоится в Якутии в октябре, подали заявки четыре страны, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Якутске состоялось заседание оргкомитета по проведению соревнований.

"Турнир станет международным. На сегодня уже заявились четыре страны. Мы посмотрим, если коллеги подтвердят свои заявки, и мы их, конечно, пригласим. На совещании обсуждались вопросы того, чтобы турнир действительно соответствовал статусу международного и была проведена подготовка на должном уровне как для наших бойцов и спортсменов, так и для наших гостей", – приводятся слова заместителя председателя правительства РФ – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева на официальном сайте полномочного представителя.

Традиционно турнир проходит в учебно-стрелковом центре "Сулус". Соревнования организованы аппаратом полномочного представителя президента РФ в ДФО, Федерацией боевого снайпинга России, Центром военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "ВОИН" и правительством Республики Саха (Якутия).

"Учебно-стрелковый центр “Сулус” обладает современной инфраструктурой и заслуженно считается одной из лучших площадок страны. Проведение здесь международного турнира подтверждает высокий уровень подготовки региона к мероприятиям такого масштаба. Особое значение имеет решение провести отдельный турнир для подростков. Такие соревнования помогают воспитывать ответственность, дисциплину, командный дух и уважение к истории страны, создавая условия для подготовки будущих защитников Отечества", – приводит пресс-служба регионального правительства слова главы республики Айсена Николаева.

Соревнования пройдут в виде первенства в составе снайперской пары, один из участников которой является стрелком, а второй – наблюдателем-корректировщиком. Турнир будет проводиться в двух видах: "день" – в светлое время суток и "ночь" – в темное. Предусмотрено прохождение дополнительных испытаний.