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Четыре страны подали заявки на турнир по стрельбе в Якутии - РИА Новости, 30.07.2026
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Республика Саха (Якутия)
 
09:54 30.07.2026
Четыре страны подали заявки на турнир по стрельбе в Якутии

Представители четырех стран направили заявки на турнир по стрельбе в Якутии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСтрельба
Стрельба - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. На четвертый турнир по стрельбе на дальние дистанции памяти Героя Советского Союза Федора Охлопкова, который состоится в Якутии в октябре, подали заявки четыре страны, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В Якутске состоялось заседание оргкомитета по проведению соревнований.
"Турнир станет международным. На сегодня уже заявились четыре страны. Мы посмотрим, если коллеги подтвердят свои заявки, и мы их, конечно, пригласим. На совещании обсуждались вопросы того, чтобы турнир действительно соответствовал статусу международного и была проведена подготовка на должном уровне как для наших бойцов и спортсменов, так и для наших гостей", – приводятся слова заместителя председателя правительства РФ – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева на официальном сайте полномочного представителя.
Традиционно турнир проходит в учебно-стрелковом центре "Сулус". Соревнования организованы аппаратом полномочного представителя президента РФ в ДФО, Федерацией боевого снайпинга России, Центром военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "ВОИН" и правительством Республики Саха (Якутия).
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"Учебно-стрелковый центр “Сулус” обладает современной инфраструктурой и заслуженно считается одной из лучших площадок страны. Проведение здесь международного турнира подтверждает высокий уровень подготовки региона к мероприятиям такого масштаба. Особое значение имеет решение провести отдельный турнир для подростков. Такие соревнования помогают воспитывать ответственность, дисциплину, командный дух и уважение к истории страны, создавая условия для подготовки будущих защитников Отечества", – приводит пресс-служба регионального правительства слова главы республики Айсена Николаева.
Соревнования пройдут в виде первенства в составе снайперской пары, один из участников которой является стрелком, а второй – наблюдателем-корректировщиком. Турнир будет проводиться в двух видах: "день" – в светлое время суток и "ночь" – в темное. Предусмотрено прохождение дополнительных испытаний.
К участию в турнире допустят военнослужащих Минобороны России, сотрудников силовых ведомств, инструкторский состав учебных центров силовых структур и гражданских стрелков. Также по итогам совещания было принято решение провести малый турнир для подростков возраста 16-18 лет. По словам Трутнева, эти соревнования будут командными.
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