Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал "Общественное".
- Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит лишь в части Днепропетровской области.
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в четверг в Днепропетровске на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Этот же телеканал в четверг сообщал о взрывах в Днепропетровске.
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"В Днепропетровске слышны повторные звуки взрывов", - говорится в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит лишь в части Днепропетровской области.
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22 июня 2022, 17:18