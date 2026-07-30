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Опрос показал, сколько россиян использовали нейросети за последний год - РИА Новости, 30.07.2026
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11:52 30.07.2026
Опрос показал, сколько россиян использовали нейросети за последний год

ВЦИОМ: почти 80% россиян использовали нейросети за последний год

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка с телефоном
Девушка с телефоном - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 78% российских интернет-пользователей обращались к нейросетям за последний год.
  • 58% респондентов пользуются нейросетями один раз в неделю или даже чаще.
  • 64% российских пользователей уверены, что развитие искусственного интеллекта принесет им больше пользы в ближайшей перспективе.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Почти восемь из десяти российских интернет-пользователей (78%) обращались к нейросетям за последний год, и только у 19% опрошенных такого опыта не было, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.
При этом 58% респондентов отметили, что пользуются нейросетями или один раз в неделю, или даже чаще, 23% - от одного до трех раз в месяц, и 13% граждан обращаются к нейросетям реже одного раза в месяц.
У российских интернет-пользователей также узнали, какие задачи они обычно решали при помощи нейросетей. Так, чаще всего опрошенные для поиска информации (71%) и для поиска советов по бытовым житейским вопросам (46%) использовали Алиса AI. Для объяснения сложных тем простыми словами (42%), создания и редактирования текстов (43%), а также для работы с данными и составления отчетов (41%) респонденты обычно обращались к DeepSeek.
Кроме того, согласно результатам опроса, 64% российских пользователей уверены, что развитие искусственного интеллекта принесет им больше пользы в ближайшей перспективе, тогда как 19% убеждены в обратном.
Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проведен 25-27 июня среди 3 209 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1,7%.
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