Опрос показал, сколько россиян использовали нейросети за последний год

Краткий пересказ от РИА ИИ 78% российских интернет-пользователей обращались к нейросетям за последний год.

58% респондентов пользуются нейросетями один раз в неделю или даже чаще.

64% российских пользователей уверены, что развитие искусственного интеллекта принесет им больше пользы в ближайшей перспективе.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Почти восемь из десяти российских интернет-пользователей (78%) обращались к нейросетям за последний год, и только у 19% опрошенных такого опыта не было, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.

При этом 58% респондентов отметили, что пользуются нейросетями или один раз в неделю, или даже чаще, 23% - от одного до трех раз в месяц, и 13% граждан обращаются к нейросетям реже одного раза в месяц.

У российских интернет-пользователей также узнали, какие задачи они обычно решали при помощи нейросетей. Так, чаще всего опрошенные для поиска информации (71%) и для поиска советов по бытовым житейским вопросам (46%) использовали Алиса AI. Для объяснения сложных тем простыми словами (42%), создания и редактирования текстов (43%), а также для работы с данными и составления отчетов (41%) респонденты обычно обращались к DeepSeek.

Кроме того, согласно результатам опроса, 64% российских пользователей уверены, что развитие искусственного интеллекта принесет им больше пользы в ближайшей перспективе, тогда как 19% убеждены в обратном.