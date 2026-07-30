Венесуэла проведет выборы, когда будет готова, заявила Родригес

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный лидер Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что выборы в стране пройдут, когда политические силы придут к взаимопониманию.
- США нанесли массированный удар по Венесуэле 3 января, после чего президента Николаса Мадуро и его супругу вывезли в Нью-Йорк, а Дельси Родригес стала уполномоченным президентом страны.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Венесуэла проведет выборы, когда будет готова, заявила уполномоченный лидер страны Дельси Родригес.
«
"Венесуэла проведет выборы, когда будет готова к этому... Я думаю, что этот момент наступит тогда, когда все политические силы страны смогут прийти к взаимопониманию и сказать народу, что мы, политики, готовы", - заявила она в интервью журналу Time.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.