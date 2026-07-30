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Венесуэла проведет выборы, когда будет готова, заявила Родригес - РИА Новости, 30.07.2026
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20:40 30.07.2026 (обновлено: 20:48 30.07.2026)
Венесуэла проведет выборы, когда будет готова, заявила Родригес

Родригес заявила, что Венесуэла проведет выборы, когда будет готова к этому

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкД. Родригес
Д. Родригес - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Д. Родригес. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный лидер Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что выборы в стране пройдут, когда политические силы придут к взаимопониманию.
  • США нанесли массированный удар по Венесуэле 3 января, после чего президента Николаса Мадуро и его супругу вывезли в Нью-Йорк, а Дельси Родригес стала уполномоченным президентом страны.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Венесуэла проведет выборы, когда будет готова, заявила уполномоченный лидер страны Дельси Родригес.
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"Венесуэла проведет выборы, когда будет готова к этому... Я думаю, что этот момент наступит тогда, когда все политические силы страны смогут прийти к взаимопониманию и сказать народу, что мы, политики, готовы", - заявила она в интервью журналу Time.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Родригес указала на ошибку Мадуро во внешней политике
Вчера, 17:13
 
В миреВенесуэлаСШАНью-Йорк (город)Николас МадуроСилия Флорес
 
 
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