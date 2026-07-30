Рейтинг@Mail.ru
Васильев призвал МОК отменить разрешения на терапевтические использования - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:46 30.07.2026 (обновлено: 10:28 30.07.2026)
Васильев призвал МОК отменить разрешения на терапевтические использования

Васильев призвал МОК отменить разрешения на терапевтические использование

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДмитрий Васильев
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Дмитрий Васильев . Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Васильев считает, что МОК стоит рассмотреть вопрос об отмене разрешений на терапевтическое использование.
  • Почти половина из 184 опрошенных членов национальных сборных Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании по зимним олимпийским видам спорта сообщили, что за последний год ни разу не проходили допинг-тестирование вне соревнований.
  • Васильев отметил, что терапевтические исключения могут быть мошеннической уловкой для некоторых стран, например, для Норвегии.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что Международному олимпийскому комитету (МОК) стоит рассмотреть вопрос об отмене разрешений на терапевтическое использование, поскольку это дает привилегии определенным спортсменам.
Терапевтическое исключение - это разрешение от антидопинговой организации на прием препарата из списка запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) для лечения заболевания. Согласно опросу, проведенному скандинавскими СМИ, почти половина из 184 опрошенных членов национальных сборных Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании по зимним олимпийским видам спорта сообщили, что за последний год ни разу не проходили допинг-тестирование вне соревнований.
"МОК должен серьезно рассмотреть вопрос об исключении возможности использования терапевтических исключений. Для всех стало очевидно, что это мошенническая уловка для некоторых стран. Например, для норвежцев, где значительная часть спортсменов больна, но обыгрывают всех здоровых. Отсюда и получился 11-кратный олимпийский чемпион Клебо, хотя в этом случае роль сыграло и отсутствие наших спортсменов", - сказал Васильев.
Николай Валуев - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Валуев признался, что ему импонирует нынешняя позиция МОК
29 июля, 14:05
 
СпортМеждународный олимпийский комитет (МОК)Всемирное антидопинговое агентство (WADA)Дмитрий Васильев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Маккаби Тель-Авив
    Шериф
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Пафос
    Хайдук
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мидтъюлланн
    Бешикташ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Динамо Киев
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА София
    Карабах
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Андерлехт
    Хаммарбю
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Твенте
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Санкт-Галлен
    5
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала