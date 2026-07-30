Васильев призвал МОК отменить разрешения на терапевтические использования

"МОК должен серьезно рассмотреть вопрос об исключении возможности использования терапевтических исключений. Для всех стало очевидно, что это мошенническая уловка для некоторых стран. Например, для норвежцев, где значительная часть спортсменов больна, но обыгрывают всех здоровых. Отсюда и получился 11-кратный олимпийский чемпион Клебо, хотя в этом случае роль сыграло и отсутствие наших спортсменов", - сказал Васильев.