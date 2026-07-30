Васильев призвал МОК отменить разрешения на терапевтические использования

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Васильев считает, что МОК стоит рассмотреть вопрос об отмене разрешений на терапевтическое использование.
- Почти половина из 184 опрошенных членов национальных сборных Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании по зимним олимпийским видам спорта сообщили, что за последний год ни разу не проходили допинг-тестирование вне соревнований.
- Васильев отметил, что терапевтические исключения могут быть мошеннической уловкой для некоторых стран, например, для Норвегии.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что Международному олимпийскому комитету (МОК) стоит рассмотреть вопрос об отмене разрешений на терапевтическое использование, поскольку это дает привилегии определенным спортсменам.
Терапевтическое исключение - это разрешение от антидопинговой организации на прием препарата из списка запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) для лечения заболевания. Согласно опросу, проведенному скандинавскими СМИ, почти половина из 184 опрошенных членов национальных сборных Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании по зимним олимпийским видам спорта сообщили, что за последний год ни разу не проходили допинг-тестирование вне соревнований.
"МОК должен серьезно рассмотреть вопрос об исключении возможности использования терапевтических исключений. Для всех стало очевидно, что это мошенническая уловка для некоторых стран. Например, для норвежцев, где значительная часть спортсменов больна, но обыгрывают всех здоровых. Отсюда и получился 11-кратный олимпийский чемпион Клебо, хотя в этом случае роль сыграло и отсутствие наших спортсменов", - сказал Васильев.