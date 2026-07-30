В Мурманской области детей будут бесплатно вакцинировать от ВПЧ

Краткий пересказ от РИА ИИ В Мурманской области с 2027 года запустят программу бесплатной вакцинации детей и подростков от вируса папилломы человека.

На закупку вакцины направят более 19 миллионов рублей.

МУРМАНСК, 30 июл – РИА Новости. Программу бесплатной вакцинации детей и подростков от вируса папилломы человека, провоцирующего развитие онкологических заболеваний, запустят в Мурманской области с 2027 года, на эти цели направят 19 миллионов рублей, сообщил губернатор Андрей Чибис.

"Запустим программу бесплатной вакцинации детей и подростков от вируса папилломы человека – одной из главных причин развития ряда онкологических заболеваний. Направим на закупку вакцины более 19 миллионов рублей", - написал Чибис в своем канале на платформе " Макс ".

Глава региона отметил, что сама вакцинация от ВПЧ станет доступна с 2027 года.