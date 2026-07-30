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В Мурманской области детей будут бесплатно вакцинировать от ВПЧ - РИА Новости, 30.07.2026
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16:36 30.07.2026
В Мурманской области детей будут бесплатно вакцинировать от ВПЧ

В Мурманской области детей и подростков будут бесплатно вакцинировать от ВПЧ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедработник с вакциной
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медработник с вакциной . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Мурманской области с 2027 года запустят программу бесплатной вакцинации детей и подростков от вируса папилломы человека.
  • На закупку вакцины направят более 19 миллионов рублей.
МУРМАНСК, 30 июл – РИА Новости. Программу бесплатной вакцинации детей и подростков от вируса папилломы человека, провоцирующего развитие онкологических заболеваний, запустят в Мурманской области с 2027 года, на эти цели направят 19 миллионов рублей, сообщил губернатор Андрей Чибис.
"Запустим программу бесплатной вакцинации детей и подростков от вируса папилломы человека – одной из главных причин развития ряда онкологических заболеваний. Направим на закупку вакцины более 19 миллионов рублей", - написал Чибис в своем канале на платформе "Макс".
Глава региона отметил, что сама вакцинация от ВПЧ станет доступна с 2027 года.
ВПЧ - это название группы из 200 известных вирусов. У большинства людей они не вызывают беспокойства, однако заражение некоторыми из них увеличивает риск появления онкологического заболевания и может привести к развитию рака шейки матки.
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ОбществоМурманская областьАндрей Чибис
 
 
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