В Мурманской области детей будут бесплатно вакцинировать от ВПЧ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Мурманской области с 2027 года запустят программу бесплатной вакцинации детей и подростков от вируса папилломы человека.
- На закупку вакцины направят более 19 миллионов рублей.
МУРМАНСК, 30 июл – РИА Новости. Программу бесплатной вакцинации детей и подростков от вируса папилломы человека, провоцирующего развитие онкологических заболеваний, запустят в Мурманской области с 2027 года, на эти цели направят 19 миллионов рублей, сообщил губернатор Андрей Чибис.
Глава региона отметил, что сама вакцинация от ВПЧ станет доступна с 2027 года.
ВПЧ - это название группы из 200 известных вирусов. У большинства людей они не вызывают беспокойства, однако заражение некоторыми из них увеличивает риск появления онкологического заболевания и может привести к развитию рака шейки матки.