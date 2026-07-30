Гинцбург рассказал о разработке вакцин от меланомы для десяти пациентов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Академик РАН Александр Гинцбург сообщил, что разрабатываются персонализированные вакцины от рака кожи для десяти пациентов.
- Вакцины будут готовы в течение полутора-трех месяцев.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вакцины от рака кожи разрабатываются для десяти пациентов, они будут готовы за полтора-три месяца, сообщил РИА Новости академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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"Сейчас мы разрабатываем препараты (персонализированные вакцины от рака кожи - ред.) для десяти пациентов, которые будут готовы в течение полутора-трех месяцев", - сказал Гинцбург.
Ранее первый пациент получил персонализированную вакцину для лечения меланомы.
Вакцина "НЕООНКОВАК" была разработана в сотрудничестве НМИЦ радиологии Минздрава России и НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России.
В ноябре 2025 года Минздрав РФ также выдал разрешение на использование в клинической практике персонифицированной терапевтической онковакцины ФМБА "Онкопепт" для лечения колоректального рака.
Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова сообщила РИА Новости о том, что получены первые результаты лечения российской вакциной от колоректального рака "Онкопепт", у пациентов выработан необходимый иммунный ответ.