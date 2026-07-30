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Гинцбург рассказал о разработке вакцин от меланомы для десяти пациентов - РИА Новости, 30.07.2026
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10:11 30.07.2026 (обновлено: 13:17 30.07.2026)
Гинцбург рассказал о разработке вакцин от меланомы для десяти пациентов

Вакцины от меланомы для десяти пациентов изготовят за 1,5-3 месяца

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедработник с вакциной
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медработник с вакциной . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Академик РАН Александр Гинцбург сообщил, что разрабатываются персонализированные вакцины от рака кожи для десяти пациентов.
  • Вакцины будут готовы в течение полутора-трех месяцев.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вакцины от рака кожи разрабатываются для десяти пациентов, они будут готовы за полтора-три месяца, сообщил РИА Новости академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«
"Сейчас мы разрабатываем препараты (персонализированные вакцины от рака кожи - ред.) для десяти пациентов, которые будут готовы в течение полутора-трех месяцев", - сказал Гинцбург.
Ранее первый пациент получил персонализированную вакцину для лечения меланомы.
Вакцина "НЕООНКОВАК" была разработана в сотрудничестве НМИЦ радиологии Минздрава России и НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России.
В ноябре 2025 года Минздрав РФ также выдал разрешение на использование в клинической практике персонифицированной терапевтической онковакцины ФМБА "Онкопепт" для лечения колоректального рака.
Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова сообщила РИА Новости о том, что получены первые результаты лечения российской вакциной от колоректального рака "Онкопепт", у пациентов выработан необходимый иммунный ответ.
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