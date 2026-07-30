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Более 420 автомобилей направила Ульяновская область бойцам с начала СВО - РИА Новости, 30.07.2026
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Надежные люди
 
16:25 30.07.2026
Более 420 автомобилей направила Ульяновская область бойцам с начала СВО

Русских: Ульяновская область направила более 420 автомобилей с начала СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Народный фронт» направил шесть автомобилей для нужд военнослужащих в зону проведения спецоперации.
  • С начала СВО Ульяновская область направила более 420 машин.
САРАТОВ, 30 июл - РИА Новости. Шесть автомобилей направил "Народный фронт" для нужд военнослужащих в зону проведения спецоперации, всего Ульяновская область с начала СВО направила более 420 машин, сообщил губернатор Алексей Русских.
"Сегодня "Народный фронт" передал еще 6 автомобилей для нужд военнослужащих 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Всего с момента начала спецоперации регион направил в подразделения, где служат наши ребята, более 420 автомобилей", - написал глава региона в канале на платформе "Макс".
Он поблагодарил общественников, волонтеров, представителей предприятий, предпринимателей и всех жителей области за поддержку бойцов, отметив, что это направление остается одним из ключевых направлений работы.
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Надежные людиУльяновская областьАлексей Русских
 
 
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