Более 420 автомобилей направила Ульяновская область бойцам с начала СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ «Народный фронт» направил шесть автомобилей для нужд военнослужащих в зону проведения спецоперации.

С начала СВО Ульяновская область направила более 420 машин.

САРАТОВ, 30 июл - РИА Новости. Шесть автомобилей направил "Народный фронт" для нужд военнослужащих в зону проведения спецоперации, всего Ульяновская область с начала СВО направила более 420 машин, сообщил губернатор Алексей Русских.

"Сегодня "Народный фронт" передал еще 6 автомобилей для нужд военнослужащих 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Всего с момента начала спецоперации регион направил в подразделения, где служат наши ребята, более 420 автомобилей", - написал глава региона в канале на платформе "Макс".