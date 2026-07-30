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Бывший военный ВСУ рассказал об искажении истории в украинских учебниках - РИА Новости, 30.07.2026
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09:20 30.07.2026
Бывший военный ВСУ рассказал об искажении истории в украинских учебниках

Экс-военный ВСУ: украинские учебники переписали с искажением истории

© AP Photo / Lee Jin-manФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Lee Jin-man
Флаг Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 2008 году украинские учебники были переписаны.
  • В переписанных учебниках утверждается, что нацизм в Европе во время Второй мировой войны победили Украина и США.
  • Экс-военный Владимир Липко негативно относится к переписыванию истории и уничтожению памятников, связанных с советским прошлым.
КУРСК, 30 июл — РИА Новости. Украинские учебники в 2008 году были переписаны, в них появились утверждения, что нацизм в Европе во время Второй мировой войны победили Украина и США, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко.
"Меня поразило впервые, это в 2008-м, я прочитал нынешнюю историю Украины. Кардинально все отличалось от того, что учил я в школе, от того, чему учили меня мой отец, дед и прадед. Переписывалось... Сейчас мы видим, сейчас я понимаю, для чего, для каких целей это все делалось, это все переписывалось", — сказал Липко.
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Собеседник агентства привел конкретный пример искажения исторических фактов.
"Например, то, что нацизм победила Украина с Америкой. Русский солдат, там написано, освободил только земли Советского Союза, а дальше уже шли украинский солдат и американский солдат освобождать до Берлина", — сказал он.
Экс-военный добавил, что знает правду о событиях Великой Отечественной войны от своего прадеда, прошедшего всю войну до Берлина, и поэтому особенно болезненно воспринимает уничтожение памятников, связанных с советским прошлым.
"Мой прадед, я его застал, он 1914 года рождения, прожил до 1999-го. Я от него слышал истории, что он (воевал - ред.) с 1941-го по 1945-й, и закончил он войну в Берлине. Поэтому, конечно, негативно (отношусь - ред.) к этому, переписи этого, к уничтожению памятников культуры, всего, что напоминало нам о прошлом", — заключил Липко.
Липко — уроженец Одессы, возглавлял одно из коммунальных предприятий города. После насильственной мобилизации в ВСУ решил перейти на сторону России. Он обратился за помощью к финской активистке Салли Райски и проекту "Украина пропадает без вести". Российская военная контрразведка провела спецоперацию по выводу Липко на территорию РФ, где он получил статус беженца, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
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