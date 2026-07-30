Краткий пересказ от РИА ИИ В 2008 году украинские учебники были переписаны.

В переписанных учебниках утверждается, что нацизм в Европе во время Второй мировой войны победили Украина и США.

Экс-военный Владимир Липко негативно относится к переписыванию истории и уничтожению памятников, связанных с советским прошлым.

КУРСК, 30 июл — РИА Новости. Украинские учебники в 2008 году были переписаны, в них появились утверждения, что нацизм в Европе во время Второй мировой войны победили Украина и США, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко.

"Меня поразило впервые, это в 2008-м, я прочитал нынешнюю историю Украины . Кардинально все отличалось от того, что учил я в школе, от того, чему учили меня мой отец, дед и прадед. Переписывалось... Сейчас мы видим, сейчас я понимаю, для чего, для каких целей это все делалось, это все переписывалось", — сказал Липко.

Собеседник агентства привел конкретный пример искажения исторических фактов.

"Например, то, что нацизм победила Украина с Америкой . Русский солдат, там написано, освободил только земли Советского Союза, а дальше уже шли украинский солдат и американский солдат освобождать до Берлина", — сказал он.

Экс-военный добавил, что знает правду о событиях Великой Отечественной войны от своего прадеда, прошедшего всю войну до Берлина, и поэтому особенно болезненно воспринимает уничтожение памятников, связанных с советским прошлым.

"Мой прадед, я его застал, он 1914 года рождения, прожил до 1999-го. Я от него слышал истории, что он (воевал - ред.) с 1941-го по 1945-й, и закончил он войну в Берлине. Поэтому, конечно, негативно (отношусь - ред.) к этому, переписи этого, к уничтожению памятников культуры, всего, что напоминало нам о прошлом", — заключил Липко.