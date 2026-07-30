СМИ: Нетаньяху избегает требований к Трампу по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху избегает выступать с требованиями к президенту США Дональду Трампу касательно Ирана и придерживается более осторожного подхода.

Нетаньяху предлагает советы и информацию, вместо того чтобы настаивать на конкретных действиях.

Белый дом разочаровался в Нетаньяху по ходу развития иранского конфликта.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху избегает выступать с требованиями к президенту США Дональду Трампу касательно Ирана и придерживается более осторожного подхода к американскому лидеру на фоне охлаждения отношений, сообщает издание Politico со ссылкой на официальных лиц.

"Пытаясь повлиять на подход администрации Трампа к войне с Ираном , премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не доходит до требований каких-либо конкретных действий, вместо этого предлагая советы и информацию", - говорится в публикации издания.

Как отмечает Politico, этот подход фактически можно считать молчаливым признанием того, что Израиль и, в частности, сам Нетаньяху теперь вынуждены проявлять осторожность в отношении Трампа: если раньше премьер и его помощники предлагали американскому лидеру конкретные рекомендации касательно Ирана, то сейчас Нетаньяху проявляет большую осмотрительность. В частности, на встрече в Белом доме во вторник он не выступал за конкретные действия, а подробно рассказал о всех возможных вариантах развития событий, сообщил изданию высокопоставленный источник из Израиля.

"Израильтяне знают, что всем руководит Трамп, так что они ведут себя аккуратно, чтобы не выглядеть так, словно они что-то требуют... Белый дом разочаровался в Нетаньяху по ходу развития иранского конфликта", - пишет газета со ссылкой на официальное лицо из Белого дома.