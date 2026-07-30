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СМИ: Нетаньяху избегает требований к Трампу по Ирану - РИА Новости, 30.07.2026
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01:15 30.07.2026
СМИ: Нетаньяху избегает требований к Трампу по Ирану

Politico: Нетаньяху избегает требований к Трампу по Ирану

© Фото : The official account of the Prime Minister's Office in HebrewДональд Трамп и Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : The official account of the Prime Minister's Office in Hebrew
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху избегает выступать с требованиями к президенту США Дональду Трампу касательно Ирана и придерживается более осторожного подхода.
  • Нетаньяху предлагает советы и информацию, вместо того чтобы настаивать на конкретных действиях.
  • Белый дом разочаровался в Нетаньяху по ходу развития иранского конфликта.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху избегает выступать с требованиями к президенту США Дональду Трампу касательно Ирана и придерживается более осторожного подхода к американскому лидеру на фоне охлаждения отношений, сообщает издание Politico со ссылкой на официальных лиц.
"Пытаясь повлиять на подход администрации Трампа к войне с Ираном, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не доходит до требований каких-либо конкретных действий, вместо этого предлагая советы и информацию", - говорится в публикации издания.
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Как отмечает Politico, этот подход фактически можно считать молчаливым признанием того, что Израиль и, в частности, сам Нетаньяху теперь вынуждены проявлять осторожность в отношении Трампа: если раньше премьер и его помощники предлагали американскому лидеру конкретные рекомендации касательно Ирана, то сейчас Нетаньяху проявляет большую осмотрительность. В частности, на встрече в Белом доме во вторник он не выступал за конкретные действия, а подробно рассказал о всех возможных вариантах развития событий, сообщил изданию высокопоставленный источник из Израиля.
"Израильтяне знают, что всем руководит Трамп, так что они ведут себя аккуратно, чтобы не выглядеть так, словно они что-то требуют... Белый дом разочаровался в Нетаньяху по ходу развития иранского конфликта", - пишет газета со ссылкой на официальное лицо из Белого дома.
В среду портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщал, что Нетаньяху на встрече с Трампом обсудил усиление экономического давления на Иран. По словам чиновника, усиление давления с продолжением морской блокады является одним из трех вариантов, которые обсудили лидеры и которые рассматривает Трамп. Две другие опции - это достижение соглашения с Ираном или, напротив, возобновление и усиление военных ударов. Как писала газета Wall Street Journal, Трамп менее радушно приветствовал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме, чем обычно, а влияние израильского премьера оказалось значительно слабее на фоне затяжного конфликта в Иране.
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