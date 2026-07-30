Российские аграрии будут обеспечены топливом, заверили в правительстве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Агропромышленный комплекс России будет обеспечен регулярными поставками топлива.
- Кабмин утвердил временный порядок обеспечения аграриев топливом, который предполагает заключение соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными органами власти и нефтяными компаниями о поставках бензина и дизтоплива для нужд сельхозпроизводителей.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Агропромышленный комплекс РФ будет обеспечен регулярными поставками топлива, что особенно важно в период проведения сезонных полевых работ, сообщило правительство РФ.
Кабмин утвердил временный порядок обеспечения аграриев топливом, который будет действовать до 1 ноября. Этот механизм предполагает заключение соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными органами власти и нефтяными компаниями о поставках бензина и дизтоплива для нужд сельхозпроизводителей.
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"С помощью таких соглашений предприятия агропромышленного комплекса будут обеспечены регулярными поставками топлива, что особенно важно в период проведения сезонных полевых работ", - говорится в сообщении.