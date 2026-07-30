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Российские аграрии будут обеспечены топливом, заверили в правительстве - РИА Новости, 30.07.2026
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17:11 30.07.2026 (обновлено: 17:17 30.07.2026)
Российские аграрии будут обеспечены топливом, заверили в правительстве

Правительство пообещало обеспечить АПК регулярными поставками топлива

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСбор урожая
Сбор урожая - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Агропромышленный комплекс России будет обеспечен регулярными поставками топлива.
  • Кабмин утвердил временный порядок обеспечения аграриев топливом, который предполагает заключение соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными органами власти и нефтяными компаниями о поставках бензина и дизтоплива для нужд сельхозпроизводителей.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Агропромышленный комплекс РФ будет обеспечен регулярными поставками топлива, что особенно важно в период проведения сезонных полевых работ, сообщило правительство РФ.
Кабмин утвердил временный порядок обеспечения аграриев топливом, который будет действовать до 1 ноября. Этот механизм предполагает заключение соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными органами власти и нефтяными компаниями о поставках бензина и дизтоплива для нужд сельхозпроизводителей.
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"С помощью таких соглашений предприятия агропромышленного комплекса будут обеспечены регулярными поставками топлива, что особенно важно в период проведения сезонных полевых работ", - говорится в сообщении.
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