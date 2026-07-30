Священник рассказал, как родителям подготовиться к крещению ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ Родителям и крестным перед крещением ребенка следует посетить специальные беседы со священником, прочитать Евангелие и выучить несколько молитв, заявил глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

Кроме того, добавил он, перед таинством родители и крестные должны исповедаться и причаститься.

Беседы со священником, по словам клирика, можно организовать и в онлайн-формате, но сами таинства, включая покаяние, причащение и крещение, нельзя пройти онлайн.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Родителям и крестным перед крещением ребенка следует посетить специальные беседы со священником, прочитать Евангелие и выучить несколько молитв, исповедаться и причаститься, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

"Родители и крестные должны засвидетельствовать основательность намерения вырастить маленького человека верующим православным христианином. Если соответствующих знаний и навыков у них мало, с ними проводятся беседы", - сказал отец Максим Козлов.

Как правило, уточнил он, подготовка к таинству крещения предполагает прочтение Евангелия, чего не церковные люди часто никогда до этого не делали, а также знакомство с азами христианского вероучения, заучивание двух-трех главных молитв.

"Также родители и крестные должны поисповедоваться и причаститься, тем самым показав, что они вступают на дорогу реального участия в жизни Церкви", - добавил священник.