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Священник рассказал, как родителям подготовиться к крещению ребенка - РИА Новости, 30.07.2026
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Религия
 
07:54 30.07.2026
Священник рассказал, как родителям подготовиться к крещению ребенка

Протоиерей Козлов: перед таинством крещения стоит посетить специальные беседы

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкБогослужение в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери в Чите в Крещенский сочельник
Богослужение в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери в Чите в Крещенский сочельник - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Богослужение в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери в Чите в Крещенский сочельник
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Родителям и крестным перед крещением ребенка следует посетить специальные беседы со священником, прочитать Евангелие и выучить несколько молитв, заявил глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
  • Кроме того, добавил он, перед таинством родители и крестные должны исповедаться и причаститься.
  • Беседы со священником, по словам клирика, можно организовать и в онлайн-формате, но сами таинства, включая покаяние, причащение и крещение, нельзя пройти онлайн.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Родителям и крестным перед крещением ребенка следует посетить специальные беседы со священником, прочитать Евангелие и выучить несколько молитв, исповедаться и причаститься, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
"Родители и крестные должны засвидетельствовать основательность намерения вырастить маленького человека верующим православным христианином. Если соответствующих знаний и навыков у них мало, с ними проводятся беседы", - сказал отец Максим Козлов.
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Как правило, уточнил он, подготовка к таинству крещения предполагает прочтение Евангелия, чего не церковные люди часто никогда до этого не делали, а также знакомство с азами христианского вероучения, заучивание двух-трех главных молитв.
"Также родители и крестные должны поисповедоваться и причаститься, тем самым показав, что они вступают на дорогу реального участия в жизни Церкви", - добавил священник.
По его словам, такие беседы при необходимости можно организовать и в онлайн-формате. "Но что точно нельзя пройти в онлайн-режиме, это сами таинства – в том числе покаяние, причащение и само крещение", - заключил собеседник агентства.
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