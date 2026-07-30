ВС России поразили три сухогруза со снаряжением для ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России нанесли массированный удар по трем сухогрузам в Черном море, доставлявшим грузы военного назначения.
- Поражены сухогрузы в порту "Южный" и южнее и восточнее Одессы.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по трем сухогрузам в Черном море, доставлявшим грузы военного назначения, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"В Одесской области в порту "Южный" поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения. Кроме того, южнее и восточнее Одессы нанесено поражение двум сухогрузам, доставлявшим вооружение и военное имущество в порты "Одесса" и "Черноморск", - говорится в сообщении.