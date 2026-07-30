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ВС России поразили три сухогруза со снаряжением для ВСУ - РИА Новости, 30.07.2026
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09:53 30.07.2026 (обновлено: 11:10 30.07.2026)
ВС России поразили три сухогруза со снаряжением для ВСУ

ВС поразили три сухогруза со снаряжением для ВСУ в Черном море и порту "Южный"

© Минобороны РоссииПоражение сухогруза в Черном море, доставлявшего военные грузы для ВСУ
Поражение сухогруза в Черном море, доставлявшего военные грузы для ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Минобороны России
Поражение сухогруза в Черном море, доставлявшего военные грузы для ВСУ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России нанесли массированный удар по трем сухогрузам в Черном море, доставлявшим грузы военного назначения.
  • Поражены сухогрузы в порту "Южный" и южнее и восточнее Одессы.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по трем сухогрузам в Черном море, доставлявшим грузы военного назначения, сообщило в четверг Минобороны РФ.
Одесской области в порту "Южный" поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения. Кроме того, южнее и восточнее Одессы нанесено поражение двум сухогрузам, доставлявшим вооружение и военное имущество в порты "Одесса" и "Черноморск", - говорится в сообщении.
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