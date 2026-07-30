Строительство второй очереди краевой больницы на Камчатке стартует в 2026 г

П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 июл — РИА Новости. Правительство России подтвердило опережающее выделение 1 миллиарда рублей на строительство второго этапа Камчатской краевой больницы, что позволит заключить контракт с подрядчиком и приступить к работам уже до конца 2026 года, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Нам удалось добиться выделения 1 млрд руб. уже на этот год. Это позволит заключить контракт с единым подрядчиком и гарантированно приступить к работам до конца 2026 года", — написал Солодов в своем Telegram-канале.

В феврале прошлого года на встрече с президентом Владимиром Путиным глава региона обратился с просьбой перенести финансирование на более ранний срок. Глава государства поддержал инициативу. Финансирование второго этапа защищено и предусмотрено в федеральном бюджете до 2030 года. Благодаря этому жители края в более короткие сроки получат доступ к современной медицине в новых корпусах.