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Строительство второй очереди краевой больницы на Камчатке стартует в 2026 г - РИА Новости, 30.07.2026
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Камчатский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Камчатский край
 
12:17 30.07.2026
Строительство второй очереди краевой больницы на Камчатке стартует в 2026 г

Солодов: на Камчатке стартует строительство второй очереди краевой больницы

© Фото : Солодов. Камчатка/TelegramКамчатская краевая больница
Камчатская краевая больница - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : Солодов. Камчатка/Telegram
Камчатская краевая больница
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 июл — РИА Новости. Правительство России подтвердило опережающее выделение 1 миллиарда рублей на строительство второго этапа Камчатской краевой больницы, что позволит заключить контракт с подрядчиком и приступить к работам уже до конца 2026 года, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Нам удалось добиться выделения 1 млрд руб. уже на этот год. Это позволит заключить контракт с единым подрядчиком и гарантированно приступить к работам до конца 2026 года", — написал Солодов в своем Telegram-канале.
В феврале прошлого года на встрече с президентом Владимиром Путиным глава региона обратился с просьбой перенести финансирование на более ранний срок. Глава государства поддержал инициативу. Финансирование второго этапа защищено и предусмотрено в федеральном бюджете до 2030 года. Благодаря этому жители края в более короткие сроки получат доступ к современной медицине в новых корпусах.
Губернатор поблагодарил президента и правительство РФ за внимание к Камчатскому краю и поддержку.
 
Камчатский крайВладимир СолодовКамчаткаВладимир Путин
 
 
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