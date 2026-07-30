Все о спецоперации на 30 июля: как освобождали Могрицу и Юрченково, почему у Киева дела плохи и зачем боевики ВСУ сожгли останки тел своих сослуживцев

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Армия России установила контроль над населенными пунктами Юрченково Харьковской области, а также Могрица и Малая Слободка Сумской области, также освобожден населенный пункт Красноярское в ДНР, сообщило Минобороны России.

Минобороны России прокомментировало ночные удары ВС РФ по военным и логистическим центрам на Украине, а также сухогрузам ВСУ словами: "Мы без остановки поражаем цели".

© Инфографика Подразделения группировки войск "Север" освободили Могрицу в Сумской области © Инфографика Подразделения группировки войск "Север" освободили Могрицу в Сумской области

Силы ПВО за сутки уничтожили 712 беспилотников, 13 авиабомб и два реактивных снаряда HIMARS ВСУ.

Потери ВСУ в зоне СВО составили порядка 1335 военнослужащих.

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил об особой важности поиска пропавших без вести бойцов в зоне специальной военной операции, отметив, что поиск должен вестись с соблюдением всех требований безопасности.

© Инфографика Подразделения группировки войск "Север" освободили Юрченково в Харьковской области © Инфографика Подразделения группировки войск "Север" освободили Юрченково в Харьковской области

Успехи на спецоперации

Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по аэродромам, предприятиям ВПК, логистическим центрам в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях Украины, сообщили в Минобороны России. Также были поражены сухогруз в порту "Южный" и два сухогруза восточнее и южнее Одессы, доставлявшие вооружение и военное имущество для ВСУ.

Российская армия в ходе ночного массированного удара поразила во Львове ремонтное авиапредприятие, обслуживающее двигатели крылатых ракет "Фламинго", сообщило в четверг министерство обороны РФ. также в Киеве поражен завод "Маяк", производящий комплектующие, боевые части, детонаторы и боеприпасы, а также стартовые ускорители для ударных БПЛА ВСУ.

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ВС РФ ночным массированным ударом поразили военные телекоммуникационные центры на Украине, сообщило Минобороны России. Также были поражены объекты на Украине, задействованные в производстве, хранении и доставке ракетного оружия различного назначения и беспилотников.

Вооруженные силы России поразили в Ивано-Франковской области предприятие, участвующее в производстве и хранении крылатых ракет FP-5 "Фламинго", а также ракет большой дальности "Нептун-МД", сообщили в Минобороны России.

Российские войска в ходе ночного массированного удара поразили объекты на Украине, задействованные в производстве, хранении и доставке ракетного оружия различного назначения и беспилотников, сообщило в четверг министерство обороны РФ.

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Посты мобильного наблюдения и мобильные огневые группы охотников за дронами спецназа "Ахмат" и смежных подразделений группировки войск "Север" уничтожают большинство дронов противника, став настоящей проблемой для ВСУ, рассказал РИА Новости боец батальона "Питерский" спецназа с позывным Каплодий.

Военнослужащие Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск группировки "Центр" рассказали подробности освобождения населенного пункта Шевченко в ДНР на добропольском направлении СВО, сообщило Минобороны России.

Вооруженные силы России поразили в Ивано-Франковской области предприятие, участвующее в производстве и хранении крылатых ракет FP-5 "Фламинго", а также ракет большой дальности "Нептун-МД", сообщили в Минобороны России.

Подразделения FPV-перехватчиков группировки "Север" ликвидировали свыше 240 коптеров противника в Харьковской области с начала июля, применяя таран и сброс сеток на винты, рассказал РИА Новости офицер с позывным Карта.

Российские войска при помощи БПЛА "Герань" поразили опоры ЛЭП в Харьковской области, рассказали в министерстве обороны России.

ВС РФ поразили в Кривом Роге предприятие судостроительной промышленности, выпускающее БПЛА и безэкипажные катера для ВСУ, сообщило Минобороны России.

У Киева дела плохи

Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров считает, что отставка кабмина страны была ширмой для его увольнения с должности главы МО.

В Киеве бьют тревогу из-за приближающегося отопительного сезона. Глава режима призвал население готовиться к очень тяжелой зиме. Что происходит на Украине — в материале РИА Новости. Зеленский считает, что правительство не в состоянии оценить масштаб проблемы. Без международной помощи энергетику страны не спасти.

Командование ВСУ перебросило на харьковское направление подразделения 92-го отдельного противотанкового батальона, признав, что штурмовые полки самостоятельно не могут сдержать продвижение российских войск, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Три штурмовые группы 71-й отдельной аэромобильной егерской бригады ВСУ предприняли попытку контратаки южнее Иволжанского на Сумском направлении, однако понесли значительные потери в результате комплексного огневого поражения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

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Зверства ВСУ

Более 40 воздушных целей сбиты в ЛНР за сутки, сообщил глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".

На логистическом объекте Wildberries в Сарапуле возникло возгорание после атаки ВСУ, на месте работают пожарные, сообщила компания. Также БПЛА атаковали склад Wildberries в Пензенской области, об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в Мах.

Целью атаки ВСУ была критически важная инфраструктура Запорожской АЭС, последствия повреждения могли иметь долгосрочный характер, сообщила пресс-служба ЗАЭС.

Киевский режим массово использует противопехотные мины и взрывные устройства против гражданских объектов России, в частности, начал с помощью БПЛА разбрасывать в Кременском округе ЛНР противопехотные мины "новые лепестки", заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев возложил цветы к аллее памяти 15 погибших в ходе специальной военной операции активистов "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской роты Боевого братства", передает корреспондент РИА Новости.

Боевики ВСУ оставили занимаемые позиции и сожгли останки тел своих сослуживцев на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.