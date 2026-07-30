Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.07.2026

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.

Карта спецоперации

О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны и администраций новых регионов на 30 июля 2026 года

За прошедшие сутки российские подразделения освободили Могрицу и Малую Слободку в Сумской области, Юрченково в Харьковской области и Красноярское в Донецкой Народной Республике, а также уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Печора", нанесли поражение складам вооружения, боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143-х районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 712 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.