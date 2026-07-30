Рейтинг@Mail.ru
Операторы дронов "Севера" тараном уничтожили более 240 коптеров ВСУ - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:35 30.07.2026
Операторы дронов "Севера" тараном уничтожили более 240 коптеров ВСУ

РИА Новости: операторы дронов "Севера" тараном уничтожили более 240 коптеров ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения FPV-перехватчиков группировки «Север» ликвидировали более 240 коптеров противника в Харьковской области с начала июля.
  • Коптеры ВСУ уничтожаются методом тарана, а также выведением из строя винтов путем сброса веревки или сетки на сам дрон.
  • Ликвидация разведывательных БПЛА противника лишает его возможности проводить разведку и корректировать удары артиллерии, благодаря чему наступающие штурмовые подразделения остаются незамеченными.
БЕЛГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Подразделения FPV-перехватчиков группировки "Север" ликвидировали свыше 240 коптеров противника в Харьковской области с начала июля, применяя таран и сброс сеток на винты, рассказал РИА Новости офицер с позывным Карта.
"Специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" ликвидировали более 240 БПЛА коптерного типа противника в Харьковской области с начала июля", — сказал начальник планирования и противодействия БПЛА.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Бойцы "Севера" за сутки уничтожили 16 гексакоптеров ВСУ в Сумской области
Вчера, 07:32
Он подчеркнул, что в ходе мониторинга воздушного пространства над линией боевого соприкосновения выявляются малые беспилотники ВСУ, которые используют для разведки и корректировки артиллерии. После этого операторам дронов-перехватчиков передаются координаты целей.
"Коптеры ВСУ уничтожаются методом тарана, а также выведением из строя винтов путем сброса веревки или сетки на сам дрон. Ликвидация разведывательных БПЛА противника лишает его возможности проводить разведку и корректировать удары артиллерии", - уточнил офицер.
Благодаря этому наступающие штурмовые подразделения остаются незамеченными в ходе расширения буферной зоны безопасности в Харьковской области, заявил собеседник агентства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Операторы БПЛА "Севера" поразили пять станций РЭБ ВСУ за неделю
Вчера, 07:03
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала