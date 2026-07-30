Операторы дронов "Севера" тараном уничтожили более 240 коптеров ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения FPV-перехватчиков группировки «Север» ликвидировали более 240 коптеров противника в Харьковской области с начала июля.

Коптеры ВСУ уничтожаются методом тарана, а также выведением из строя винтов путем сброса веревки или сетки на сам дрон.

Ликвидация разведывательных БПЛА противника лишает его возможности проводить разведку и корректировать удары артиллерии, благодаря чему наступающие штурмовые подразделения остаются незамеченными.

БЕЛГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Подразделения FPV-перехватчиков группировки "Север" ликвидировали свыше 240 коптеров противника в Харьковской области с начала июля, применяя таран и сброс сеток на винты, рассказал РИА Новости офицер с позывным Карта.

"Специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" ликвидировали более 240 БПЛА коптерного типа противника в Харьковской области с начала июля", — сказал начальник планирования и противодействия БПЛА.

Он подчеркнул, что в ходе мониторинга воздушного пространства над линией боевого соприкосновения выявляются малые беспилотники ВСУ , которые используют для разведки и корректировки артиллерии. После этого операторам дронов-перехватчиков передаются координаты целей.

"Коптеры ВСУ уничтожаются методом тарана, а также выведением из строя винтов путем сброса веревки или сетки на сам дрон. Ликвидация разведывательных БПЛА противника лишает его возможности проводить разведку и корректировать удары артиллерии", - уточнил офицер.