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Бойцы "Севера" за сутки уничтожили 16 гексакоптеров ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 30.07.2026
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07:32 30.07.2026
Бойцы "Севера" за сутки уничтожили 16 гексакоптеров ВСУ в Сумской области

РИА Новости: ВС РФ за сутки уничтожили 16 гексакоптеров ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие группировки войск «Север» за сутки уничтожили в Сумской области 16 тяжелых гексакоптеров ВСУ типа R-18.
  • Уничтожение украинских дронов осуществлялось с помощью дронов-перехватчиков типа «Рой», FPV-дронов с осколочно-фугасной боевой частью и мобильных огневых групп.
КУРСК, 30 июл - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" за сутки уничтожили в Сумской области 16 тяжелых гексакоптеров ВСУ типа R-18, сообщил РИА Новости командир батальона с позывным Велес.
"Всего за сутки на нашем направлении было уничтожено 16 гексакоптеров ВСУ типа R-18. Уничтожение тяжелых дронов противника осуществлено с помощью дронов-перехватчиков типа "Рой"", - сообщил агентству командир батальона "Севера" с позывным Велес.
Он уточнил, что поражение воздушных целей осуществлялось таранным способом с применением специально подготовленных дронов-перехватчиков, а также FPV-дронами с осколочно-фугасной боевой частью и мобильными огневыми группами.
"Ликвидация тяжелых гексокоптеров срывает планы ВСУ по нанесению ударов по российским позициям и нарушила их разведывательно-ударную деятельность в нашей зоне ответственности", - добавил военнослужащий.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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