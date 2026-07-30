Бойцы "Севера" за сутки уничтожили 16 гексакоптеров ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие группировки войск «Север» за сутки уничтожили в Сумской области 16 тяжелых гексакоптеров ВСУ типа R-18.

Уничтожение украинских дронов осуществлялось с помощью дронов-перехватчиков типа «Рой», FPV-дронов с осколочно-фугасной боевой частью и мобильных огневых групп.

КУРСК, 30 июл - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" за сутки уничтожили в Сумской области 16 тяжелых гексакоптеров ВСУ типа R-18, сообщил РИА Новости командир батальона с позывным Велес.

"Всего за сутки на нашем направлении было уничтожено 16 гексакоптеров ВСУ типа R-18. Уничтожение тяжелых дронов противника осуществлено с помощью дронов-перехватчиков типа "Рой"", - сообщил агентству командир батальона "Севера" с позывным Велес.

Он уточнил, что поражение воздушных целей осуществлялось таранным способом с применением специально подготовленных дронов-перехватчиков, а также FPV-дронами с осколочно-фугасной боевой частью и мобильными огневыми группами.