Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы БПЛА группировки войск РФ «Север» за неделю на харьковском направлении уничтожили пять станций радиоэлектронной борьбы ВСУ.

Специалисты подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» круглосуточно ведут разведку позиций и логистических путей ВСУ.

Уничтожение средств РЭБ позволяет российским военнослужащим более массово использовать различные типы разведывательных и ударных дронов.

БЕЛГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки войск РФ "Север" находят замаскированные цели и бьют по ним точечно, за неделю на харьковском направлении уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы ВСУ, сообщил РИА Новости командир взвода ударных БПЛА с позывным Кот.

"Специалисты подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили пять станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ за неделю на харьковском направлении", - рассказал собеседник.

По его словам, операторы круглосуточно ведут разведку позиций и логистических путей ВСУ. Несмотря на попытки противника замаскировать средства радиопомех, опытные расчеты обнаруживают и поражают их.

"С помощью разведывательных БПЛА проводим разведку позиций и логистических путей противника. Когда обнаруживаем станции РЭБ один из расчетов начинает работать только по ней. Это позволяет в кратчайшие сроки поразить источник помех и дальше продуктивнее выполнять задачи", - пояснил тактику командир.