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Операторы БПЛА "Севера" поразили пять станций РЭБ ВСУ за неделю - РИА Новости, 30.07.2026
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07:03 30.07.2026 (обновлено: 07:35 30.07.2026)
Операторы БПЛА "Севера" поразили пять станций РЭБ ВСУ за неделю

РИА Новости: операторы БПЛА "Севера" поразили пять станций РЭБ ВСУ за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы БПЛА группировки войск РФ «Север» за неделю на харьковском направлении уничтожили пять станций радиоэлектронной борьбы ВСУ.
  • Специалисты подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» круглосуточно ведут разведку позиций и логистических путей ВСУ.
  • Уничтожение средств РЭБ позволяет российским военнослужащим более массово использовать различные типы разведывательных и ударных дронов.
БЕЛГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки войск РФ "Север" находят замаскированные цели и бьют по ним точечно, за неделю на харьковском направлении уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы ВСУ, сообщил РИА Новости командир взвода ударных БПЛА с позывным Кот.
"Специалисты подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили пять станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ за неделю на харьковском направлении", - рассказал собеседник.
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По его словам, операторы круглосуточно ведут разведку позиций и логистических путей ВСУ. Несмотря на попытки противника замаскировать средства радиопомех, опытные расчеты обнаруживают и поражают их.
"С помощью разведывательных БПЛА проводим разведку позиций и логистических путей противника. Когда обнаруживаем станции РЭБ один из расчетов начинает работать только по ней. Это позволяет в кратчайшие сроки поразить источник помех и дальше продуктивнее выполнять задачи", - пояснил тактику командир.
Уничтожение средств РЭБ позволяет российским военнослужащим более массово использовать различные типы разведывательных и ударных дронов, подчеркнул Кот.
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