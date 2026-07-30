Артиллерия "Севера" за ночь уничтожила 10 пунктов управления БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские артиллеристы уничтожили 10 пунктов управления БПЛА ВСУ, более 70 военнослужащих и два автомобиля высокой проходимости в Харьковской и Сумской областях.
- Также был уничтожен склад с боеприпасами ВСУ.
КУРСК, 30 июл - РИА Новости. Российские артиллеристы за прошедшую ночь уничтожили 10 пунктов управления БПЛА ВСУ, два автомобиля высокой проходимости и более 70 украинских солдат в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" за прошедшую ночь в Харьковской и Сумской областях... в результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожили 10 пунктов управления БПЛА и более 70 военнослужащих ВСУ", - сообщили в группировке войск "Север".
Уточняется, что также был уничтожен склад с боеприпасами и два автомобиля высокой проходимости ВСУ.