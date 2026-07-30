Артиллерия "Севера" за ночь уничтожила 10 пунктов управления БПЛА

КУРСК, 30 июл - РИА Новости. Российские артиллеристы за прошедшую ночь уничтожили 10 пунктов управления БПЛА ВСУ, два автомобиля высокой проходимости и более 70 украинских солдат в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".