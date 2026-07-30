Расчет БПЛА "Севера" уничтожил ударный дрон ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мобильная огневая группа отряда «Барс-Курск» группировки войск «Север» уничтожила тяжелый ударный беспилотник самолетного типа «Бобер» ВСУ на сумском направлении.
- Ударный БПЛА «Бобер» может лететь более тысячи километров и нести до 20 килограммов взрывчатого вещества.
- Расчет МОГ старается выбирать секторы стрельбы, чтобы в случае положения дрона рядом не находились гражданские люди или дома.
КУРСК, 30 июл - РИА Новости. Расчет мобильной огневой группы (МОГ) отряда "Барс-Курск" группировки войск "Север" уничтожил тяжелый ударный беспилотник самолетного типа "Бобер" ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости старший расчета с позывным Атрей.
"Произвели сбитие так называемого дрона с интересным названием "Бобер". Это дрон самолетного типа, достаточно дальнобойный — летит более тысячи, если мне не изменяет память, а взрывчатого вещества может нести до 20 килограммов", - сообщил агентству старший расчета МОГ "Барс-Курск" с позывным Атрей.
Он отметил, что данный ударный БПЛА слышен задолго до того, как он становится видел.
"Сначала замечаешь звук, понимаешь, с какого места он летит, затем включаешь прицел, наводишься и пытаешься найти его в тепловизионный прицел... Мы всегда выбираем секторы стрельбы так, чтобы в случае положения дрона рядом не находились никакие гражданские люди, ни дома", - добавил он.