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Расчет БПЛА "Севера" уничтожил ударный дрон ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 30.07.2026
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Расчет БПЛА "Севера" уничтожил ударный дрон ВСУ в Сумской области

РИА Новости: расчет БПЛА "Севера" уничтожил ударный дрон ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА
Боевая работа расчета БПЛА - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета БПЛА. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мобильная огневая группа отряда «Барс-Курск» группировки войск «Север» уничтожила тяжелый ударный беспилотник самолетного типа «Бобер» ВСУ на сумском направлении.
  • Ударный БПЛА «Бобер» может лететь более тысячи километров и нести до 20 килограммов взрывчатого вещества.
  • Расчет МОГ старается выбирать секторы стрельбы, чтобы в случае положения дрона рядом не находились гражданские люди или дома.
КУРСК, 30 июл - РИА Новости. Расчет мобильной огневой группы (МОГ) отряда "Барс-Курск" группировки войск "Север" уничтожил тяжелый ударный беспилотник самолетного типа "Бобер" ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости старший расчета с позывным Атрей.
"Произвели сбитие так называемого дрона с интересным названием "Бобер". Это дрон самолетного типа, достаточно дальнобойный — летит более тысячи, если мне не изменяет память, а взрывчатого вещества может нести до 20 килограммов", - сообщил агентству старший расчета МОГ "Барс-Курск" с позывным Атрей.
Он отметил, что данный ударный БПЛА слышен задолго до того, как он становится видел.
"Сначала замечаешь звук, понимаешь, с какого места он летит, затем включаешь прицел, наводишься и пытаешься найти его в тепловизионный прицел... Мы всегда выбираем секторы стрельбы так, чтобы в случае положения дрона рядом не находились никакие гражданские люди, ни дома", - добавил он.
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