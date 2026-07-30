Расчет БПЛА "Севера" уничтожил ударный дрон ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Мобильная огневая группа отряда «Барс-Курск» группировки войск «Север» уничтожила тяжелый ударный беспилотник самолетного типа «Бобер» ВСУ на сумском направлении.

Ударный БПЛА «Бобер» может лететь более тысячи километров и нести до 20 килограммов взрывчатого вещества.

Расчет МОГ старается выбирать секторы стрельбы, чтобы в случае положения дрона рядом не находились гражданские люди или дома.

КУРСК, 30 июл - РИА Новости. Расчет мобильной огневой группы (МОГ) отряда "Барс-Курск" группировки войск "Север" уничтожил тяжелый ударный беспилотник самолетного типа "Бобер" ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости старший расчета с позывным Атрей.

"Произвели сбитие так называемого дрона с интересным названием "Бобер". Это дрон самолетного типа, достаточно дальнобойный — летит более тысячи, если мне не изменяет память, а взрывчатого вещества может нести до 20 килограммов", - сообщил агентству старший расчета МОГ "Барс-Курск" с позывным Атрей.

Он отметил, что данный ударный БПЛА слышен задолго до того, как он становится видел.