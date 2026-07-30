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Бойцы рассказали подробности освобождения поселка Шевченко - РИА Новости, 30.07.2026
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Бойцы рассказали подробности освобождения поселка Шевченко

Бойцы ВДВ ВС РФ участвовали в освобождении поселка Шевченко в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие Псковского гвардейского соединения ВДВ группировки «Центр» рассказали подробности освобождения населенного пункта Шевченко в ДНР.
  • Перед населенным пунктом Шевченко разведчики преодолели три противотанковых рва и пять рядов колючей проволоки, действуя ночью под маскировочными пончо.
  • Активная фаза штурма началась, когда основные силы подошли к Шевченко, и противник был выбит из укрепленных огневых точек с использованием гранат, мин и точечных ударов беспилотников.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Военнослужащие Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск группировки "Центр" рассказали подробности освобождения населенного пункта Шевченко в ДНР на добропольском направлении СВО, сообщило Минобороны России.
По данным военного ведомства, освобождение поселка Шевченко открыло российским войскам путь к Доброполью, которое является важным логистическим центром и ключевым опорным пунктом противника.
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"Боевая задача началась с тщательной подготовки, включавшей воздушную разведку маршрутов выдвижения. Большое расстояние преодолели - более 20 километров открытой местности, полей и лесополос, которые были под постоянным наблюдением противника", - рассказал старший разведчик с позывным Шум.
Перед населенным пунктом находилось три противотанковых рва и пять рядов колючей проволоки, которые разведчики преодолели ночью под маскировочными пончо.
"Активно наступали и резали проволоки... Военнослужаще ВСУ не ожидали такой дерзости. Выполняли задания в пончо очень аккуратно, чтобы не зацепиться, и противник нас не увидел", - отметил командир группы с позывным Князь.
По данным Минобороны России, группа специального назначения, состоявшая из двух человек, первой зашла в Шевченко и находилась там несколько недель, оставаясь незамеченной для противника. В это время бойцы вели разведку, передавали данные командованию и точечно уничтожали живую силу ВСУ, тщательно зачищая следы своего пребывания", - говорится в сообщении.
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По информации Минобороны России, основная сложность заключалась в том, чтобы оставаться невидимыми для вражеских дронов, поэтому разведчики двигались только ночью, в туман или дождь, используя антидроновые пончо.
Большую роль в успехе операции сыграли российские расчеты БПЛА.
"Перед выдвижением группы операторы дронов тщательно проверяли маршрут на наличие мин и "дронов-ждунов" — FPV-аппаратов, которые садятся в засаду и ожидают появления российских военнослужащих. Также противник активно минировал местность с помощью тяжелых гексакоптеров, засыпая лесополосы и дороги противопехотными минами", - говорится в сообщении.
По информации МО РФ, выявленные угрозы оперативно уничтожались, после чего группа начинала движение.
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"Когда основные силы подошли к Шевченко, началась активная фаза штурма. Противник превратил каждый дом в укрепленную огневую точку, оборудовав пулеметные позиции в подвалах и кирпичных зданиях", - говорится в сообщении.
Выбивать противника приходилось с использованием гранат, мин и точечных ударов беспилотников. "В ходе боев зафиксированы случаи, когда украинские военные пытались сдаться в плен, но их собственные операторы FPV-дронов наносили по ним удары, не давая выйти к российским позициям", - следует из сообщения.
Военнослужащие Псковского соединения ВДВ группировки войск "Центр" продолжают выполнять боевые задачи, продвигаясь вглубь обороны противника на добропольском направлении СВО.
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